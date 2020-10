Yadhira Carrillo lo confiesa, no solo habría podido ser 'Catalina Creel', sino también la segunda Salma Hayek

En medio de la complicada situación por la que atraviesa Yadhira Carrillo, luego de que su esposo, Juan Collado, continúe en prisión, se ha tomado un tiempo para compartir con sus fanáticos uno de los momentos más entrañables de su vida, el de su historia como actriz de telenovelas. A través de una íntima charla en vivo en YouTube, no solo recordó orgullosa su participación en Rubí junto a Bárbara Mori, sino que también hizo un par de revelaciones que causaron sensación entre los seguidores: el hecho de haber declinado la invitación para ser la protagonista de la reciente versión de Cuna de Lobos, y la gran oportunidad que tuvo en su momento de convertirse nada más y nada menos que en la “segunda Salma Hayek”.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el corazón en la mano, Yadhira se sinceró como pocas veces sobre aquellos detalles poco conocidos de su trayectoria, entre ellos la posibilidad que tuvo de dar vida a una de las villanas más icónicas de la pantalla chica. Sin embargo, por motivos específicos tuvo que dejar pasar esta colaboración. “Me invitaron a ser Catalina Creel y me hubiera encantado hacerlo. No era el momento para mí, para poder trabajar porque yo tenía en ese momento compromisos de trabajo y entonces, dicen que luego si te avientas muchos compromisos con uno no quedas bien…”, dijo durante la transmisión realizada por el canal Tlnovelas, luciendo de lo más guapa, con un nuevo look corto de cabello rizado y perfectamente maquillada para la ocasión.

Ante la curiosidad del público que escuchaba muy atento sus palabras, Yadhira habló sobre la elección de Paz Vega para interpretar a la malvada mujer, opinando claramente sobre el trabajo de la española. “Les di todas las gracias del mundo, con todo mi corazón, no lo pude hacer. Después supe que lo había hecho esta hermosisísima mujer española (Paz Vega), que de verdad cómo admiro y me encanta verla trabajar, y yo creo que fue la mejor Catalina Creel que pudieron haber encontrado, a mi gusto, me encantó…”, aseguró.

VER GALERÍA

Pudo haber sido la nueva Salma

Mientras transcurrían los minutos, la actriz se dispuso a revelar otro de los importantes episodios que le tocó vivir, aquella gran oportunidad que tuvo de convertirse en una gran estrella de Hollywood, según cuenta, de la mano de un reconocido director. “Me llamó una persona que se llama Robert Rodriguez, me llamó hace exactamente veinte, veintiún años probablemente, y yo estaba por hacer con el señor Ernesto Alonso la novela. Me dijo: ‘Yo hice la primera película de Salma Hayek y quiero que seas mi segunda Salma Hayek…’, así lo dijo…”, recordó la también empresaria, ahondado en los motivos por los cuales Rodriguez puso sus ojos en ella, parafraseando las palabras del cineasta. “‘Quiero que seas la siguiente en incursionar en Hollywood porque tu personalidad, tus rasgos latinos y tu forma de actuar me gustan mucho, entonces quiero invitarte para que hagas esta, mi siguiente película, Yadhira, y después de aquí estoy seguro que no vas a poder regresar a México porque sé que tu carrera va a ser allá (en Hollywood) …’”, contó.

Finalmente, Carrillo expuso parte de las razones por las cuales ese proyecto no pudo ser posible, aunque gracias a ello continuó forjando una sólida carrera en el espectáculo mexicano y de la cual se siente enteramente orgullosa. “En ese momento que hice el casting con Robert Rodriguez, el señor Ernesto Alonso dijo: ‘Va a ser para mí imposible poder hacer la telenovela y darte el tiempo para puedas hacer película con el señor Robert Rodriguez…', entonces hice el casting, fue en Estudios Churubusco, y además yo no estaba preparada en ese instante para tener un perfecto inglés, fue como mi momento, mi tiempo, mi súper boom aquí para las telenovelas… había mucho qué hacer en México… si hubiera pasado ese casting no sé qué hubiera sucedido…”, relató, para luego compartir que incluso Jaime Camil la buscó hace tres años invitándola a ser parte de la serie Jane the Virgin, aunque por motivos laborales y su faceta de empresaria tuvo que decir que no.

VER GALERÍA