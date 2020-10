Jimena Pérez: 'Quiero que mis hijos tengan una mamá feliz'

Jimena Pérez escribe las páginas de un instante colmado de gratificaciones, pues no solo ella y los suyos han podido establecerse en España, -país al que se mudó con su familia para que su hijo Iñaki recibiera la mejor terapia por el trastorno del neurodesarrollo que padece-, sino que también continúa enfocada en sus proyectos profesionales. Eso sí, para la conductora de televisión, que recientemente estuvo de visita en México, ser mamá es una de sus mayores prioridades, faceta que desempeña con todo orgullo, plenamente consciente de la actitud con la que debe dirigir su vida, siempre positiva y segura de sus decisiones. A propósito de todas las experiencias por las que ha transitado a lo largo de estos meses, La Choco, como la llaman de cariño, no ha dudado en exponer sus reflexiones, incluso tomando con la mejor filosofía las opiniones que otras personas pudieran tener de ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Jimena abrió su corazón para revelar la firme postura que hoy ha asumido, enfocada en brindar felicidad y estabilidad a sus hijos, quienes tienen la fortuna de contar con el amor incondicional de sus padres. “Uno debe llevar la vida lo mejor que puede. Cuando llegamos a España nos fuimos de vacaciones porque era agosto. Todo estaba cerrado y los niños entran a clases en septiembre…”, recodó en entrevista para el diario mexicano El Universal. “Al principio mucha gente me criticaba solo por eso, y yo decía ‘o sea, ¿cómo?, ¿tengo qué llorar en mi casa al lado de mi hijo?’ La gente debe pensar que si no me ve llorando y sufriendo no me importa…”, expresó.

Por supuesto, La Choco tiene muy claro que lo único importante es darlo todo por sus hijos, cumpliendo al pie de la letra con este compromiso, el cual ha llevado a cabo de la mano de su esposo, Rafa Sarmiento. “Yo creo que, para empezar, no le tengo que demostrar a nadie de lo que soy capaz de hacer por él (por Iñaki). Yo quiero que mis hijos sean felices y la mejor manera es que tengan una mamá feliz…”, agregó la presentadora, destacando que gracias a la unión familiar que mantienen, logró superar todos los obstáculos de su nueva vida en España, país al que llegó a vivir sin conocer a nadie. Si embargo, hoy las cosas parecen haberse encausado de la mejor manera, pues además ya han hecho nuevos amigos.

VER GALERÍA

Por ahora, Jimena y su familia disfrutan de su estadía por Europa, la cual han tenido que aplazar debido a la pandemia. A la par, están listos para el inicio de una nueva etapa, pues Iñaki comenzará una terapia denominada ABA (Análisis de Comportamiento Aplicado), única avalada por la Organización Mundial de la Salud para niños con Autismo. Además, La Choco destacó durante esta charla lo gratificante que fue para ella vivir la cuarentena junto a su esposo e hijos, un suceso que logró fortalecer la unión entre los cuatro de manera significativa.

El reciente viaje de La Choco a México

Entre los mejores episodios que Jimena Pérez ha vivido a lo largo de estos meses, está su reciente viaje a México por motivos de trabajo, aunque no dudó en hacer una parada obligatoria en los foros del programa televisivo Ventaneando, en donde sus compañeros y el público televidente la recibieron con todos los honores. “Los extrañaba, gracias a toda la gente que me ha escrito de, ¿cuándo vas a estar?, siempre es un placer. Aprovechando un viajecito de trabajo esta es parada obligada... Ahora más que nunca cocino comida mexicana. ¡Hice pozole!”, dijo en aquel inolvidable encuentro que ocurrió el pasado 15 de octubre.

VER GALERÍA