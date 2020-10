Chantal Andere da a conocer que ha sido dada de alta

A un par de semanas de haber publicado un video en Instagram donde daba a conocer que había dado positivo a Covid-19, Chantal Andere reapareció en redes sociales para dar la buena noticia de que ya fue dada de alta. Después de la ola de contagios que hubo en la producción del programa Tu cara me suena, donde además de Chantal, Sandra Echeverría y Melina León también revelaron que se encontraban en cuarentena, se determinó que las grabaciones de la emisión se suspendían hasta nuevo aviso. En ese sentido, Andere reveló que ya se encuentra preparando su regreso y, en medio del aislamiento, estuvo ensayando para el próximo número musical que presentará en este show, que todavía no tiene fecha de regreso. En esta publicación, la actriz, quien se encuentra pasando una temporada sola en Miami, dio a conocer que próximamente, su esposo, Jorge Rivero Lake, la visitará.

A través de varias historias en esta red social, Chantal dijo: “¡Hola!, ¿cómo están?, yo increíble, ya me dieron de alta, estamos ensayando (...) para en cuanto nos den luz verde en el proyecto para regresar, ensayando mucho todos los días vía Zoom. Ya mis compañeros también están todos recuperados, gracias a Dios, así que bueno, quería decirles que estoy muy bien, muy contenta, extraño mucho a mis hijos, eso también, mi esposo viene a visitarme el jueves, estoy feliz, extraño a mi madre, pero yo sé que van a estar muy orgullosos de mí y falta menos para poder abrazarlos y estar con ellos, los quiero mucho, gracias por sus deseos tan lindos y bueno, yo ya al 100”. En este video, la actriz reconoció que extraña mucho a sus hijos y a su mamá, doña Jacqueline Andere, quien recientemente habló de lo difícil que fue vivir el contagio de Chantal a distancia.

Durante una entrevista para el programa Hoy, realizada en una locación de la telenovela La mexicana y el güero, Jacqueline Andere dio detalles de cómo se encontraba su hija: “Ha sido una experiencia fuerte. Bien, bendito sea Dios le dio asintomático, o sea, no sintió los malestares, no hubo que ir al hospital, nada, bendito Dios", aseguró que en todo momento está en contacto con su hija: "Todos los días tres veces al día, la extraño mucho”. La actriz aseguró que Chantal fue muy cuidadosa: "Quizás fue que salían a cenar y ahí estaba, Chanty no, ella desde que llegó no salió a ninguna parte, precisamente por el miedo, estamos pasando un horror”, comentó Jacqueline.

La suspensión de Tu cara me suena

Tras registrar cuatro contagios en el misma semana, la producción de Tu cara me suena dio a conocer, a través de su conductor, Rafael Araneda, que habían decidido parar: “Lo primero que a mí me toca comunicarles esta mañana es que Univisión y el equipo de producción de Tu Cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto, la emisión de este domingo y, futuras emisiones, quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada”, comentó el presentador chileno durante una entrevista con el programa Despierta América.

A quince días del estreno del programa, la producción tomó la decisión de suspender las grabaciones para salvaguardar la salud del resto de los participantes. Siguiendo los pasado de Sandra Echeverría y Melina León, Chantal Andere recurrió a redes sociales para dar a conocer la noticia: “Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba de Covid, como varios de mis compañeros, desafortunadamente. Me siento muy bien mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible, afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generosa conmigo. Les pido sus oraciones y su buena vibra, voy a estar en contacto, no se preocupen, primero Dios, todo va a estar muy bien”, comentó la actriz en un video.