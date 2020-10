Itatí Cantoral sobre su cercana relación con Thalía: 'Mi comadre hermosa, es la madrina de mis hijos'

Han pasado 25 años desde que Itatí Cantoral y Thalía causaron sensación en la televisión con sus actuaciones en María la del Barrio, telenovela que marcó el rumbo de sus carreras y con la que conquistaron a gran parte de sus fans. Después del éxito que representó aquel proyecto, las comadres han querido cautivar a las nuevas generaciones y, hace unos días, se viralizaron con un Tik Tok en el que realizaron una parodia de uno de los videos más comentados en la red, en los últimos días. Durante una entrevista con el programa Hoy, la protagonista de La mexicana y el güero, quien recientemente habló de su recuperación de Covid-19, reveló cómo fue que se les ocurrió este divertido clip, además de dar detalles de su relación con la madrina de sus mellizos, José Eduardo y Roberto Daniel.

Aunque viven en latitudes diferentes y tienen varios años que no se reúnen, últimamente, Itatí y Thalía están más unidas que nunca, según contó la actriz quien reveló que, en sus pláticas, sus mamás, doña Yolanda Miranda y Zucchi Cantoral, siempre están presentes: “¡Mi comadre! La amo y le mando un beso, ayer estuvimos platicando toda la noche, hace mucho que no hablábamos, mi comadre hermosa, es la madrina de mis hijos, Eduardo y Roberto; su mamá Yolanda, en paz descanse, era muy amiga de mi madre, así que las llevamos en el corazón y hablamos mucho de ellas”, detalló la actriz.

Sobre qué opina del éxito de su Tik Tok juntas, Itatí reveló: “Qué padre que se nos ocurrió, la verdad que sí hemos sido un éxito, a mí me jalaron el pelo en los foros de Televisa y, a ella, en Nueva York, le ha gustado muchísimo a la gente vernos divirtiéndonos en las redes sociales”. En julio pasado, la actriz ya había hablado de su estrecha relación con su comadre, sobre todo, sobre la admiración que le tiene: “Thalía se la pasa trabajando todos los días porque así está educada y es algo que yo le admiro mucho porque, a veces piensan, que las mujeres solo trabajamos por necesidad económica y no, también por necesitad espiritual y por necesidad de crecer como ser y Thalía es un vivo ejemplo de eso”, comentó en entrevista para Televisa Espectáculos.

María la del barrio, el proyecto donde inició la amistad

En 1995, el destino unió los caminos profesionales de Thalía e Itatí en la telenovela María la del barrio, un proyecto en el que, con el tiempo y el éxito, la relación en entre las actrices evolucionó al grado de que, en 2007, la intérprete de Amor a la mexicana se convirtió en la madrina de bautizo de los mellizos de Itatí, Roberto y Eduardo, realizado en Cuernavaca, Morelos. El año pasado, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa, El minuto que cambió el destino, Itatí recordó cómo fue que llegó el papel de Soraya a su vida: “Fue un momento increíble, a mí me habla Valentín Pimpstein y me hace unas pruebas para la protagonista, me puse una peluca negra y tenía que salir de una paca, fue todo un día, iba mi mamá, no sabíamos nada, pero sabíamos que era algo muy importante porque toda una producción me estaba haciendo pruebas, me cambiaban el vestido, me ensuciaban más. De ahí me vuelven a llamar y me dicen: ‘No mijita, tú vas a ser la villana, nada más que te quiero ver con Thalía, tú vas a hacer este personaje de Soraya, pero vas a morir en el capítulo 50'”, contó.

Itatí reveló que, el personaje, la encontró a ella y así lo describió: “Me cortan el cabello, me lo ponen obscuro y fue el minuto que cambió mi destino, ese personaje, Soraya, a la cual le agradezco muchísimo, se robó la novela. La telenovela todo mundo la veía y mi personaje era el top, ya era un fenómeno y me lo gané solita, solitita”. En aquella conversación, la actriz también recordó cómo fue que Emilio Azcárraga, El Tigre, fue quien le informó que su personaje iba revivir debido a la popularidad que alcanzó: “Te vamos a revivir en la novela, porque yo me había caído, así estaba escrito desde un principio, yo ya estaba feliz de vacaciones y ya no quería regresar (…) entonces revivo y se arma una polémica porque reviví y Soraya tenía esa magia”, contó Itatí sobre el personaje que ahora es un éxito en redes sociales.