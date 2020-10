Irina Baeva y su cumpleaños más especial al lado de Gabriel Soto

Irina Baeva concluyó su aventura neoyorkina justo a tiempo para celebrar su cumpleaños número 28 al lado de Gabriel Soto. A sólo unos días de haber regresado a la Ciudad de México, después de una temporada en La Gran Manzana, donde cumplió el anhelo de conocer a su ídolo, la actriz Sarah Jessica Parker; este domingo, la actriz se vistió de fiesta para celebrar un año más de vida, una fecha que su novio aprovechó para gritar a los cuatro vientos su amor. Aunque la extrañó, el actor la apoyó durante su reciente viaje que, aunque en un principio estaba pensado para los dos, debido a la agenda de trabajo de él, tuvo que hacerlo solo ella: “Lo íbamos a hacer Gabriel y yo juntos, íbamos a venir juntos y nos íbamos a quedar como mes y medio juntos disfrutando de Nueva York, el mismo plan, estudiando inglés, estudiando actuación, a lo mejor tomar un curso de negocios, estábamos como platicando varias cosas que se podían hacer aquí. Finalmente empieza la pandemia y valió todo el plan”, comentó hace unas semanas la actriz en entrevista para ¡HOLA! Tv.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Debido a que no se pudo cristalizar este viaje juntos, Gabriel ya contaba los días para reunirse con su novia, a quien dedicó una romántica felicitación de cumpleaños en su cuenta de Instagram, donde le escribió, al lado de una imagen, en la que aparece la actriz con un ramo de flores rosas: “Afortunadamente ya estoy contigo en tu cumpleaños para poder decirte en persona y a tus ojos tan, pero tan hermosos, todo lo que siento por ti. Así que por aquí sólo escribiré que no hay palabras que llenen y describan todo lo que siento por ti y el amor que te tengo. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Te amo con todo mi ser. Happy Birthday!”, escribió el actor provocando la reacción de más de 37 mil de sus seguidores que replicaron el sentido texto de Soto. Aunque Irina no hizo publicaciones referentes a su cumpleaños, esta mañana, compartió una historia en la que se le veía sirviéndose un café, al lado de un hermoso ramo de rosas rojas, sin contar las fotos que compartió en fin de semana donde se le vio disfrutando de un rato en la alberca en Huatulco, destino donde Gabriel graba la telenovela Te acuerdas de mí.

VER GALERÍA

Aunque disfrutó al máximo de su estancia en NY, la actriz reconoció en varias ocasiones que sí echó mucho de menos a su novio: “Sí, claro que lo extraño mucho, pero próximamente estaremos de regreso en México, no te puedo decir, porque si no voy a tener todos los medios en el aeropuerto esperándome”, comentó hace unos días en entrevista para Televisa Espectáculos. Si bien, la intención de la actriz era pasar desapercibida a su llegada a la Ciudad de México, los medios de comunicación corrieron a su encuentro y fueron testigos de su arribo a nuestro país, hasta donde llegó con varias maletas pues, una de las actividades que más disfrutó durante su estancia en la Gran Manzana, fue ir de compras y presumir los looks otoñales más estilosos, tal como lo hizo, en exclusiva para ¡HOLA!, en la edición impresa, disponible a la venta.

Irina y su momento más mágico en NY

Una de las cosas que la animó a visitar Nueva York en solitario fue su gran admiración por la serie Sex and the city, que se desarrolla en dicha ciudad. Como parte de los primeros sitios que tenía marcado en su itinerario de viaje, estaba la visita al departamento de Carrie Bradshaw, protagonista de esta historia. Recreando su propia versión del personaje de ficción, Irina consiguió lucir como la fashionista al combinar un body blanco, una falda de tul rosa, stilettos y una bolsa roja de Dior. Con este outfit, la actriz protagonizó una improvisada sesión de fotos a las afueras de la calle Perry #66, una facha que todo fanático de la serie conoce.

VER GALERÍA

Tras su visita a este icónico lugar, la actriz pudo sentir la magia de Nueva York al conocer, nada más y nada menos que a Sarah Jessica Parker. Según contó Irina, durante su encuentro con la prensa, de primer momento, pensó que se trataba de una broma: “’Si quiere ir Irina en la tarde está en tal lugar, entonces, Sarah Jessica Parker estará ahí y la va a atender’, yo dije: ‘Ay sí, ¡claro!, y luego pasa Brad Pitt por ti en helicóptero, nos reímos'”. Al llegar al lugar, Baeva descubrió emocionada que la actriz sí estaba en la tienda: “No sólo terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, sino que se portó de una manera increíble conmigo, puede platicar con ella, puede practicar mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the city que soy”, comentó Irina en sus historias de Instagram hace unas semanas.