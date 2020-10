Así fue el esperado regreso de Silvia Navarro y Jacky Bracamontes a las telenovelas

Fue en julio pasado cuando se dio a conocer que Miami sería la ciudad donde Silvia Navarro protagonizaría su primera telenovela para Telemundo y en la que Jacky Bracamontes regresaría a la pantalla chica, ¿el proyecto?, una historia en el que las actrices juntaran sus talentos por primera ocasión. Tras la contingencia sanitaria, la producción de La suerte de Loli ha comenzado sus grabaciones, un acontecimiento del que han estado compartiendo detalles en Instagram. Tal como lo dejaron ver, en el primer tráiler de esta telenovela proyectado durante la pasada entrega de los Premios Billboard 2020, aunque el papel de la tapatía será una participación especial, su personaje es crucial para el desarrollo de la trama de la protagonista, Silvia Navarro, a quien vimos irreconocible en las primeras escenas.

A través de sus cuentas de Instagram, las mexicanas han publicado varias historias desde el set de grabación donde han posado caracterizadas de sus personajes: “Grabando (y divirtiéndonos mucho) con la top, de los tops”, escribió Jacky haciendo alusión al trabajo de Silvia Navarro, quien le escribió: “¡Eres lo máximo!”. Por otra parte, la protagonista compartió varias historias de su jornada laboral que, según dijo, comenzó a las 6 de la mañana: “Son diez de la mañana y vamos a empezar a ensayar”, comentó la actriz en un video, haciendo referencia a la hora que comienza a trabajar, luego de algunas horas en el departamento de vestuario y maquillaje. Aunque la actriz aparecerá en esta historia con su cabellera ondulada, para algunas secuencias, requirió una peluca castaña clara con un abundante copete con la que lució irreconocible.

Silvia Navarro compartirá crédito con Osvaldo Benavides, con quien hace unos días apareció en el escenario en los Premios Billboard, donde la pareja fungió como presentadora de un premio y en los que causó sensación en redes sociales, donde ya se colocan entre los consentidos del público. La química entre Silvia y Osvaldo no es algo nuevo, pues recordemos que los actores ya habían trabajado juntos en la puesta en escena Donde los mundos colapsan. Durante su participación en esta entrega, los actores hablaron de cómo se sentían con este protagónico: “Estoy agradecida y feliz, no sólo de estar en Telemundo, sino de tener el privilegio de contar de diversión, pero además de compartir con Gaby Espino, que es una Diosa, con Jacky Bracamontes, con Rosa María Bianqui, tenemos un taco de ojo que, no solamente es taco de ojo para las chicas y los chicos, sino que tengo grandes compañeros”, comentó Navarro en entrevista con Suelta la sopa

Jacky y Silvia, juntas en Telemundo

Tras más de dos años alejada de la pantalla chica, Silvia Navarro anunció, en junio pasado, su regreso a las telenovelas y su cambio de televisora. A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo oficial su mudanza a Miami con el siguiente mensaje: “Chicos, ahora sí les puedo decir: Estamos en Telemundo por primera vez en un proyecto increíble que se llama La suerte de Loli. Tengo la fortuna de estar acompañada por estupendos actores, un gran equipo de altísimo nivel. Estoy fascinada, agradecida, contenta y con muchísimas ganas de que lo vean ustedes”. Casi al mismo tiempo, Jacky Bracamontes destapó lo que ya venía avisando, su regreso a las telenovelas: “¡Feliz de regresar a la actuación de la mano de @Telemundo con mi querida @Silvianavarroyya!”, escribió emocionada la tapatía.

Desde el anuncio de su encuentro en este proyecto, el público se ha mostrado muy interesado en ver la historia de estas amigas: “Loli es una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre, que vive su vida sin ningún compromiso. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga”, la premisa de esta historia ha provocado la curiosidad del público que replican todas las publicaciones que realizan las actrices.