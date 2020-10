¿Ya se casaron? Odalys Ramírez y Patricio Borghetti revelan por qué tienen dos anillos de compromiso

Hace casi una década que los caminos de Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se unieron, tomando la decisión de comenzar a escribir juntos una bella historia de amor. Con el paso de los años, hicieron realidad el sueño de formar una familia integrada por dos hijos en común, Gia y Rocco, y a la cual también se sumó Santino, el pequeño que el argentino tuvo de su pasada relación con la actriz Grettell Valdez, con quien además conserva una linda amistad. Por tal motivo, y teniendo como fieles testigos de su romance a los fanáticos, la pareja se ha tomado un tiempo para despejar algunas dudas, entre ellas si es que ya celebraron alguna boda, y el por qué la conductora de televisión lleva dos anillos de compromiso, misterio que ambos decidieron resolver de una vez por todas.

Fue la tarde del pasado domingo que Odalys tomó sus redes sociales para realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, esto mientras la familia disfrutaba de una convivencia en el jardín de la casa, y en la que consintieron a los niños con un festín de hamburguesas. De inmediato, la presentadora expuso la curiosidad que tuvo uno de sus fans: “¿Ya se casaron? Tú traes dos anillos. Anda, dinos la verdad”, se puede leer en la historia de Instagram, lo que dio pie a que Patricio tomara la palabra. “La verdad todavía no (nos hemos casado), me está presionando para que le dé un tercer anillo, el segundo se lo regalé el 14 de febrero, es un setting…”, dijo sonriente el también actor, siempre transparente al resolver las dudas ligadas a su vida personal, como lo ha hecho en más de una ocasión.

Por supuesto, Odalys decidió intervenir para hacer una precisión sobre el por qué hoy tiene dos anillos de compromiso, los cuales ha presumido muy orgullosa. “Porque el que me dio de compromiso me quedaba grande, entonces con este como que amarró…”, aseguró, refiriéndose al tamaño de la sortija, para luego continuar respondiendo más preguntas, entre ellas qué edad tenía Santino cuando comenzó su relación, reiterando su estatus sentimental con el padre de sus hijos. “Pato y yo todavía no nos casamos… y a Santino lo conozco desde que tiene dos años, y ahora ya es un preadolescente que me enseña a hacer tik toks porque yo soy un desastre…”, comentó para luego dirigir la cámara hacia el niño, que en ese instante los acompañaba. “Ese soy yo”, respondió él.

Su historia de amor

Fue exactamente un 28 de febrero cuando Odalys y Patricio tomaron la firme decisión de comenzar su romance, celebrando de manera puntual cada uno de sus especiales aniversarios y recordando esta entrañable fecha. “9 años de amor @patoborghetti. Siento que fue ayer nuestra primera cena. Tú eres la mejor decisión de mi vida. Amo nuestra vida, nuestra familia. Gracias por tanto guapo mío. 9 años después no deja de sorprenderme tu generosidad, tu amor, tu lealtad, tu bondad. No me imagino un mejor padre para nuestros hijos, tienen tanta suerte de tenerte…”, escribió en redes sociales la también conductora de Cuéntamelo Ya! en febrero pasado, destacando este día que ha sido parte importante de su historia.

Y claro, Patricio respondió en aquel momento a las palabras de su amada con mucha emoción, tanto que incluso aseguró que se sintió conmovido hasta las lágrimas. “Lloré leyéndolo, hermosa mía. “¡Felices 9 amore @Odalysrp! Nueves años del amor más grande…”, escribió el argentino, quien a finales del 2019 le entregó el anillo de compromiso a Odalys, esto en complicidad de su hijo Santino y de la pequeña Gia.

