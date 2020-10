'El apellido Derbez es un reto', José Eduardo al hablar de su nuevo logro

Desde muy pequeño, José Eduardo Derbez tomó la decisión de forjar una carrera en el espectáculo. Por tal motivo, e inspirado por sus famosos padres, decidió elegir un nombre artístico, siguiendo con la tradición de llevar el apellido que tanto él como su papá y hermanos heredaron de su abuela Silvia, el Derbez. Y aunque hoy gracias a sus diversas entrevistas sabemos cuál es su nombre real, se siente muy orgulloso de pertenecer a una familia de talentosos intérpretes, reconociendo la gran responsabilidad que ello implica, dándose la oportunidad para incursionar en nuevos terrenos más allá de la televisión, ahora como influencer y estrella de YouTube, lo que le ha merecido una nominación a la próxima entrega de los E! People's Choice Awards en la categoría de Influencer Latino 2020, por lo que sabrá si resulta ganador el próximo 15 de noviembre.

Con toda sinceridad, José Eduardo se refirió a lo mucho que representa para él haber adoptado el Derbez como apellido, por lo que a partir de ese momento siempre ha estado dispuesto a ir más allá de sus propios límites, siempre con la finalidad de poner en alto el legado familiar. “Traer el apellido Derbez es un reto, pero realmente nunca me he cerrado a nada…”, explicó el actor, en entrevista con el diario Publimetro, haciendo énfasis en las diversas facetas que se ha atrevido a explorar con la finalidad de hacer honor a su linaje. “Desde que inicié mi carrera le he entrado a todo, desde programas, novelas, comedia, conducción, radio y con todo esto de las redes sociales estoy metidísimo, eso es meterle un plus para que el apellido Derbez crezca…”, aseguró.

Cabe destacar que gracias a esa chispa creativa que es parte esencial de su personalidad, José Eduardo tomó la decisión de aprovechar al máximo los meses de confinamiento a raíz de la pandemia de coronavirus, acercándose a las redes sociales y generando gran aceptación entre su público. “Al influencer lo odias o amas, pero también a los haters se les quiere, aprecia y se les lee, son muy divertidos…”, dijo durante la charla con el medio antes citado, señalando otro de los principales objetivos por los cuales decidió apoderarse de estos nuevos espacios. “Todo lo que hago para las redes sociales no lo hago pensando en los números sino para estar cerca de la gente, que se diviertan, vean un contenido variado, ya los números solitos se van dando…”, reveló.

Por qué no se apellida ni Derbez ni Ruffo

Meses atrás, José Eduardo destapó un aspecto de su vida personal del poco había hablado, el de su verdadero nombre. Debido a que sus padres, -al iniciar sus respectivas carreras-, eligieron llamarse de otra manera, el intérprete no se apellida ni Derbez ni Ruffo, pues mientras que Eugenio fue bautizado como Eugenio González Derbez, su madre fue nombrada Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno, hoy conocida como Victoria Ruffo. “Yo tengo nombre de novela, mi nombre artístico es José Eduardo Derbez, pero el real, el verdadero con el que mis sacrosantos padres dijeron así está, es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río…”, dijo años atrás durante una charla concedida a Multimedios.

Por su parte, Victoria Ruffo, reveló en otro instante cómo fue que José Eduardo eligió su nombre artístico, cumpliendo con el propósito de poner en alto el reconocido apellido. “Lo discutimos mucho José Eduardo y yo, tenía de las dos sopas, el que quisiera escoger, y la verdad no me afecta… Desde chiquito (se parece a su papá) … desde chiquito salía de la escuela y ‘¡adiós Derbez! ¡Ya viene el Derbecito!', no había de otra, todos desde chiquitos lo conocen como Derbez…”, dijo la protagonista de telenovelas en entrevista con el programa de espectáculos De Primera Mano.

