Maki revela cómo fue que comenzó su relación con el padre de sus hijas

En su etapa de soltería, Maki ha tenido la fortuna de poder disfrutar al máximo de sus hijas, compartiendo esta dicha con su ex, Juan Soler, con el que mantiene una linda amistad, luego de casi dos años de haber tomado la decisión de separarse. Precisamente, este tiempo en el que muchas cosas han cambiado, también ha sido de profunda reflexión para la actriz, orgullosa de esa historia de amor que logró escribir junto al galán de telenovelas, quien llegó a su vida en un momento determinante, poniendo así punto final a un duro periodo de desilusiones amorosas. De lo más sincera, la argentina recordó aquellos inicios de su romance con el padre de sus pequeñas y cómo fue que ambos lograron descubrir que tenían muchos puntos en común.

“Juan y yo nos conocimos, queríamos lo mismo, familia, los dos argentinos, nos entendíamos…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy, destacando otro aspecto de su intimidad del que ha preferido reservarse los detalles. “Yo venía muy dolida, yo venía muy lastimada, muy, muy, de una relación muy complicada que no podemos decir…”, contó a lo largo de la charla, dando muestra de la madurez con la que hoy asume esas circunstancias del pasado que le han dejado grandes aprendizajes. A partir de ese instante todo comenzó a tomar forma, y fue así como la pareja comenzó a trazar cada uno de sus planes, al mismo tiempo en que disfrutaban del rotundo éxito de sus carreras profesionales.

Eso sí, Maki hizo énfasis en lo importante que fue para ella establecer lazos de sinceridad con Juan, a quien simplemente le habló claro desde un inicio, dada la situación emocional por la que atravesaba, a raíz de los fracasos sentimentales que había enfrentado. “Venía de dos relaciones… entonces llegó este señorcito (Juan), que todo México quería con él, el galán de moda, yo le dije a él: ‘¿Sabes qué? Dime qué quieres porque si me vas a romper el corazón ya no aguanto, ya no puedo, ya mi cuerpo ya no lo resiste’, así le dije…”, recordó. De inmediato, la actriz escuchó una respuesta que le cambió la vida para siempre. “Juan me dijo: ‘No, yo me quiero casar contigo…’”, compartió.

El sueño de formar una familia

Junto a Juan Soler, Maki también tuvo la dicha convertirse en mamá de dos niñas, -hoy ya adolescentes-, Mía y Azul, a quienes ambos han brindado un entorno de armonía y estabilidad, más allá de las decisiones personales que los llevaron a tomar rumbos distintos. Por tal motivo, la también conductora de televisión prefirió alejarse de los foros de grabación, para dedicarse de lleno al cuidado de sus pequeñas, una tarea a la que también se sumó Juan, enteramente ilusionados por la familia que habían formado. “Yo dije: ‘No quiero estar en un foro, no me quiero perder a mis bebés, tengo la bendición de que Juan me apoya’. Cuando nacieron mis hijas me volví muy aprehensiva y piensa una cosa, ni Juan ni yo tenemos familia en México, entonces no era que estaba mi suegra o mi mamá para ayudarnos o mi abuelita. Juan dejó de trabajar un año para estar con Mía, fuimos muy dedicados a nuestras hijas, los dos…”, afirmó.

Por ahora, todo marcha sobre ruedas para Maki, motivada por ver crecer a sus adoradas hijas, al mismo tiempo en que su amistad con Juan se fortalece. Y claro, no podemos dejar de mencionar el otro motivo por el que la polifacética estrella está feliz, pues ha dicho estar preparada para dar continuidad a sus proyectos profesionales, algo que sin duda la llena de ilusión. “Yo en este momento de mi vida… soy una mujer mucho más completa, tengo muchas menos exigencias que cuando me casé con Juan. Ya tengo a mis hijas grandes… ya tengo mi carrera que estoy por retomar…”, aseguró.

