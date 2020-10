Andrés Palacios anuncia que dio positivo a Covid-19

Hace un par de días, el rumor de que las grabaciones de Imperio de Mentiras, la telenovela protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, habían sido suspendidas por un contagio de Covid-19 en uno de sus estelares, comenzó a hacer ruido en los medios de comunicación. Con el objetivo de esclarecer la situación, ayer por la tarde, Andrés Palacios publicó en su cuenta de Instagram un video en el que confirmó que fue él quien dio positivo a la prueba y, aunque no habló de las medidas que tomó la producción ante la noticia, sí adelantó que él estará en casa hasta que el médico se lo indique. Aunque Angelique no ha hablado al respecto, gracias a sus publicaciones en redes sociales, ha dejado ver que, al menos en los últimos días, no ha tenido llamado en la telenovela. El actor se suma a la lista de famosos que, en los últimos días, han anunciado que padecen o padecieron el virus, como Chantal Andere quien se encuentra en cuarentena o Itatí Cantoral quien ya retomó sus actividades en La mexicana y el güero.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con un video en el que agradeció todas las muestras de cariño de sus fans, el actor dijo: “Quiero dejar este video para todas las personas que se han preocupado mucho, que me han mandado una serie de mensajes de apoyo, de empatía, de cariño, de disposición, estoy muy sorprendido con cómo justo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía e importancia por lo demás. Ahora me tocó vivirlo a mí, de este lado, estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver cómo estoy, así es como estoy. No estoy mal, tengo sí, una serie de síntomas, ahí complicados, y bueno me he tenido que estar haciendo las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto”, se le escucha decir en la primera parte de este mensaje.

El actor continuó invitando a sus seguidores a seguirse cuidando y cumpliendo con las medidas de sanidad: “Sí es muy importante que no bajemos la guardia que ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de la sana distancia, de lavarse manos, en fin, todas las recomendaciones que ya sabemos y que ya conocemos, que no nos descuidemos porque, así como yo, muchos que hemos sido muy comprometidos, muy responsables, pues no estamos exentos. Así que, por lo pronto, estaré guardado en casa hasta nuevo aviso y les mando un abrazo, un beso, valoro mucho y agradezco el cariño y todas las atenciones que me han hecho sentir hasta este momento. Espero que nos vemos muy pronto cuídense mucho, un abrazo y un beso”, finalizó el actor.

El mensaje de Andrés Palacios provocó más de 95 mil reproducciones y varias reacciones por parte de sus amistades del medio del espectáculo como Chantal Andere, quien también se está recuperando, luego de contagiarse en la producción de Tu cara me suena, en Miami. Por su parte, Andrea Legarreta, quien recientemente venció al virus, una batalla que enfrentó con toda su familia, se manifestó en las redes de su amigo: “Ya saldrás prontito de esta, corazón lindo. Te quiero con todo mi corazón y todos en mi casa te mandamos nuestros mejores deseos ¡Vamos!”, escribió la conductora.

VER GALERÍA

El posible contagio en los foros

Aunque el actor no reveló detalles de dónde pudo ocurrir su contagio, durante el programa de esta mañana en Hoy, Andrea Legarreta platicó que había tenido oportunidad de conversar con el actor y que le dejó claro que no ha grabado escenas con Angelique, pero no descartó que sí haya ocurrido dentro de un llamado: “Justo ayer estaba hablando con él, hicimos FaceTime, les quiero decir que, así como lo ven de precioso, se ve muy bien, la verdad es que se siente bien, tiene algunos síntomas leves, nos dio un ataque de risa, gracias a Dios, y entonces le dio un poquito de tos, pero les puedo decir es que, por ejemplo, no estuvo con Angelique cuando él se contagió. Piensa que fueron en unas escenas en las que él está en un hospital y, entonces, lo están manipulando algunos chicos, extras y demás, y dice que, a lo mejor, pudo haber sido ahí. Me dijo: ‘Tú no sabes lo responsable que yo he sido’. Lo bueno que él, hasta el momento, va muy bien”, explicó Legarreta quien tiene una buena amistad con Palacios.