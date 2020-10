La nueva y divertida foto de África Zavala y León Peraza al lado de su pequeño Leoncito

A una semana de haber presentado a Leoncito, en exclusiva para ¡HOLA!, en la edición que está disponible a la venta, África Zavala y León Peraza se dan vuelo compartiendo en Instagram nuevos retratos al lado de su bebé. En medio de la felicidad que se vive en casa de la actriz, desde el pasado 13 de agosto, día en que llegó al mundo su primogénito, la familia posó para una original instantánea en la que deja ver un poco cómo son sus jornadas ahora que el pequeño acapara toda la atención con cada nuevo gesto. A través del mismo medio por el que, hace unos días le dedicó un emotivo mensaje a su mamá, África publicó la que se ha convertido en la foto más divertida al lado de su hijo quien, según escribió en septiembre pasado, llegó para mostrarle el sentimiento más puro: “No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con el objetivo de mostrar un poco de cómo viven sus días al lado de Leoncito, los actores posaron graciosos simulando que, como su bebé, estaban disfrutando de una siesta, para complementar esta foto, escribieron: “Nueva temporada de The Walking Dead… zombie, zombie”. En la imagen, los actores y el pequeño lucen idénticos pues, estudiaron muy bien el gesto del niño a la hora de dormir profundamente. Como era de esperarse, los fans de África popularizaron de inmediato esta historia que también publicó León Pereza en su cuenta de Instagram, donde también ha estado compartieron varias fotos con su hijo. Esta no es la primera ocasión que al bebé le gana el sueño para una instantánea, pues hace unos días, África reveló que lo mismo le ocurrió durante el posado para nuestras páginas: “Nuestro modelo estrella en su primera sesión de fotos se quedó dormido, pero sin duda, se ha robado los corazones de todos”, escribió.

VER GALERÍA

La pareja ha confiado en ¡HOLA!, en diferentes momentos de su historia familiar, como con el anuncio de la dulce espera, en febrero pasado, cuando nos compartieron la emoción que les provocaba esta nueva etapa en su vida: “Estamos muy contentos, es un bebé muy esperado y no se puede describir la emoción”, comentó en aquella ocasión la actriz a ¡HOLA! Tv, mientras que el actor nos confesó: “Es un milagro, no sé cómo explicar esto que estamos viviendo, estamos muy emocionados, es algo nuevo en nuestras vidas que sí queríamos que sucediera, realmente Diosito y el Universo nos dio este regalo, esta bendición”. Meses después, los actores nos dieron la noticia del nacimiento y hasta la primera foto del pequeño León: “Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien. como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49, 50 centímetros”, nos reveló el actor.

Debido a la contingencia sanitaria, África Zavala y León Peraza tuvieron la oportunidad de vivir la mayor parte del embarazo en casa, aunque la situación fue atípica, la actriz ha reconocido que los ayudó a fortalecer su relación y a mantenerse positivos para el nacimiento de su primer hijo que, por fortuna, fue tal como se lo imaginaron: “Fueron 9 meses de los cuales 7 estuvimos en cuarentena, encerrados y solo saliendo a lo necesario. El miedo y la incertidumbre estuvo presente, pero nunca nos dejamos vencer, mantuvimos la actitud positiva, nuestra energía vital siempre arriba, unidos en el amor y armonía, serenos, esperando a que llegara el momento y cuando llegó, así fue nuestro estado de ánimo… positivos, alegres, felices, enérgicos, para darle la bienvenida a nuestro bebé, agradeciendo en cada momento”, escribió hace un par de semanas la actriz en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

El especial mensaje a su mamá

Aunque la mayor parte del tiempo en confinamiento África Zavala se mantuvo positiva, confesó que lo más difícil fue pasar el embarazo lejos de su mamá: “Quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también”, escribió semanas antes del nacimiento de su hijo. Ahora que ya tiene a su bebé entre sus brazos, hace unos días, la actriz le dedicó unas líneas a su mamá, a quien le confesó lo mucho que la entiende ahora que ya experimentó la maternidad: “Mami ahora más que nunca me doy cuenta de lo maravillosa que eres, nunca me cansaré de agradecerte por ser la mejor mamá del mundo, por la paz que solo tú me das, por lo mágica y especial que eres”, se lee en el feed de la actriz al lado de una foto de la juventud de su mamá.