¿Será este el nombre que Fernanda Castillo eligió para su bebé?

Fernanda Castillo no cabe de felicidad, mientras disfruta a plenitud de su embarazo, la actriz se deja cobijar por el amor de sus amigas quienes, ayer, la consintieron con un picnic en el que ella fue la protagonista. A través de Instagram, medio en el que compartió la noticia de que está en la dulce espera de su primer hijo con Erik Hayser y que su hijo será niño; ahora, publicó una serie de imágenes de esta especial reunión que sostuvo con varias de sus amigas del medio artístico a quienes pudo ver en un parque, al aire libre y guardando la sana distancia. Además de presumir en estas fotos su pancita, la actriz compartió una historia en la que, posiblemente, dio a conocer el nombre de su hijo.

Resulta que durante este picnic que le organizaron sus amigas, las actrices Damayanti Quintanar, Eva Cedeño, Paulette Hernández, Paola Arrioja, Marcela Guirado y Diana Bovio, una de ellas, escribió en una de sus historias, que retomó Fernanda, el que pudiera ser el nombre que llevará el niño. En esta publicación, se leía: “Ritualito de amor para nuestra Fer adorada. ¡Qué hermoso verte con tanta luz @Fernandacga! Liam es muy afortunado”. Aunque Fernanda no confirmó que el nombre de su bebé será Liam, varios fanáticos de la actriz comenzaron a hacer eco de esta información que los ha llenado de emoción.

Si bien, Fernanda no se pronunció al respecto, sí escribió sobre el lindo picnic que disfrutó con sus amigas: “Parezco una niña pequeña emocionada por los regalos más importantes: la amistad, la abundancia, la conexión, la sororidad, la protección, la naturaleza y mi panza. Las quiero mucho. Gracias por un día tan especial”, escribió al lado de un álbum en el que compartió varias fotos que provocaron la reacción de más 160 mil seguidores, entre ellos, Angelique Boyer, su mejor amiga, quien le escribió: “Me hubieran invitado. ¡Qué mágico momento! Te mereces todo ese amor y más”.

Por otra parte, su amiga Damayanti Quintanar escribió: “De ayer, día delicioso. Emocionadas por Fer, por su bebé y por vernos, celebrar la vida. Hagamos tribu”, mientras que Marcela Guirado, le publicó: “Te adoro Fer. Mereces todo el amor que recibes y más”. Recientemente, Fernanda Castillo dio detalles de su feliz estado en entrevista con el programa Todo para la mujer donde dijo: “De alguna manera he tratado de mantenerme no solo sana físicamente, sino mentalmente y me ha ayudado a hacer una burbuja con Erik y poder estar cuidándome. Nunca me había sentido tan emocionada en este proceso. Me siento muy, muy contenta”.

¡Es un niño!

Fue a finales de septiembre que Fernanda Castillo y Erik Hayser utilizaron su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el sexo del bebé. A través de un video en el que se les ve partiendo un pastel que, a través del color del relleno, les reveló que esperan un niño, los actores quisieron hacer partícipes a sus fans de esta gran noticia que los tiene muy ilusionados. Según contó Erik la semana pasada, durante su aparición en su primera alfombra bajo las reglas de la nueva normalidad, han estado viviendo esta feliz etapa al máximo: “Ha sido un embarazo muy pleno, esta oportunidad de quedarnos en casa nos ha dado la fortuna de vivirlo en tranquilidad y plenitud”, comentó el actor durante más reciente encuentro con la prensa.