Lili Estefan abre su corazón y habla de la difícil circunstancia en la que murió su mamá

Hablar de Lili Estefan es conversar sobre una mujer que, por mas de 34 años, ha mostrado una cara entusiasta y positiva frente a las cámaras de televisión en proyectos como Sábado Gigante o El Gordo y la Flaca, donde la vemos a diario, pero detrás de la carismática sonrisa de la presentadora hay una historia de lecciones y fortalezas que poco a poco ha ido revelando en Red Table Talks: The Estefans, la emisión que graba para Facebook, con su tía Gloria Estefan y su prima Emily. Después del revelador episodio en el que dio detalles de su comentado divorcio con Lorenzo Luaces, en el que su hija Lina también abrió su corazón y habló de cómo le afectó la separación de sus padres; ahora, durante el programa titulado Afrontando una crisis mental, La Flaca habló del que, sin duda, es el episodio más amargo de su niñez, la inesperada muerte de su madre a causa de una enfermedad de esta naturaleza.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Visiblemente conmovida, Lili comenzó la conversación reconociendo que desde muy pequeña se enfrentó en casa a este tipo de problemas de salud: “Vengo de una familia en la que hemos batallado con la salud mental”. Intentando evitar las lágrimas, la conductora narró: “Mi historia viene de mi niñez, de mi mamá. Cuando ella murió yo tenía 10 años y medio, 11”, comentó para luego aclarar: “Para poder hacer este programa tuve que llamar a mi padre y hermano. Es increíble lo cuidadosos que somos los tres cuando tenemos que hablar de mi mamá y de su muerte”. Antes de continuar fue interrumpida por Gloria Estefan quien le recordó que su madre tuvo que ser internada en diversas ocasiones en el hospital: “Varias veces yo llegaba de la escuela y ella estaba inestable. Yo lo veía, lo veía en sus ojos, en su lenguaje corporal. Ella cambiaba, era como otra persona, ella tenía depresión”, añadió Lili.

VER GALERÍA

La presentadora aseguró que, en su infancia, se enfrentó a algunos episodios en los que su mamá presentaba, lo que ella describió como pensamientos delirantes: “De repente ella decía: ‘El sol se está acercando más a la tierra y todos nos vamos a morir o un día me despertaba en la mañana y me decía: ‘Soy la Virgen María’, así que la tenía que tratar como si fuera una virgen”. Lili admitió que la condición mental de su mamá la hizo madurar muy pronto: “Yo crecí muy rápido”, dijo mientras Gloria Estefan comentaba: “porque tu mamá se quitó la vida”, momento en el que la conductora de El Gordo y la flaca no pudo contener las lágrimas.

Lili continuó su relato recordando el día en que su papá le dio la noticia del sensible fallecimiento de su mamá: “Ese día recuerdo que mi padre llegó y me dijo: ‘La vida no es justa y a veces no obtienes exactamente lo que quieres’, siguió hablado y me dijo: ‘Hija tu madre murió’”, contó conmovida. Según narró Lili, su mamá no pudo resistir la crisis que se desató en Cuba con la llegada del régimen de Fidel Castro, debido a que ella venía de una familia adinerada que tuvo que huir de la isla: “Ella no pudo hacerle frente a aquello. No tenía a su familia ahí. Ese era un momento horrible en Cuba”, dijo.

VER GALERÍA

La poderosa razón por la que compartió su testimonio

Aunque reconoció que por años no ha querido tocar este tema, considera esta emisión, que ha servido de catarsis para trabajar varios episodios de su vida, el espacio indicado para compartir su testimonio para que, de alguna manera, pueda ayudar a personas que estén atravesando por una situación similar: “Nunca he hablado sobre esto, por respeto a todas las personas que pasaron por el proceso. Soy una figura pública y cada vez que trataba de hablar de eso no podía, solamente lloraba (…) Tal vez si lo hablas puedes ayudar a alguien más”, comentó. Aseguró que, aunque ha pasado muchos años, aun repasa en su mente la posibilidad de auxiliar a su madre: “Creo que esa fue mi depresión. Yo miraba para atrás y pensaba: ‘Pudimos haber hecho algo’”. Por último, se dijo fortalecida por las experiencias que ha tenido que vivir y con las que ha crecido y cerró con la frase: “Cuando pasas por algo tan oscuro en tu vida, aprendes los mejores mecanismos para salir adelante”.