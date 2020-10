José Ron revela el verdadero motivo por el que no se quedó en la telenovela

Hace unos meses empezó circular información sobre una nueva telenovela de Televisa que contaría con dos grandes estrellas como protagonistas: José Ron y Ariadne Díaz. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se confirmó que ninguno de estos actores estaría en el proyecto llamado ¿Qué le pasa a mi familia? Con respecto a la actriz, ella misma explicó de viva voz por qué no sería parte de esta historia, la cual tenía a sus fans entusiasmados, pues supondría su regreso a las telenovelas. Ahora ha sido el galán quien ha aclarado los motivos por los cuales finalmente no se dio su participación en esta producción, pese a que sí estuvo considerado en un inicio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de que se confirmara que Mane de la Parra y Eva Cedeño serán los protagonistas de la nueva telenovela producida por Juan Osorio, el público empezó a cuestionarse sobre los motivos por los cuales no se concretó la participación de José Ron, de quien se había dicho sería el personaje masculino principal. Ante las versiones sobre que habría rechazado participar en ¿Qué le pasa a mi familia?, el actor quiso aclarar cómo fue que se dieron las cosas, destacando siempre su agradecimiento por haber ser considerado para dicho proyecto. “Estaba agradecido con Juan por su confianza, por pensar en mí, y no, no se dio, yo a él le dije que, si se daba y todo terminaba para bien,que sí, porque la historia que es muy divertida”, comentó el actor en entrevista para el programa Hoy.

VER GALERÍA

Sin embargo explicó que, tras el primer acercamiento, las conversaciones no prosperaron. “Pero finalmente por negociaciones con la empresa, esto ya no se dio, no avanzó”, señaló el actor de 39 años. Además, José Ron comentó que en estos momentos tiene varios proyectos en puerta, uno de ellos relacionado con la música. “Y bueno yo también venía de un momento de como estar llegando proyectos, donde estoy en este presente enfocado con la música”, señaló. “No era para mí, simplemente no era para mí”, dijo sobre dicha telenovela, cuyas grabaciones se tienen previstas para finales de este año y el estreno para inicios de 2021. A su vez, el intérprete manifestó su interés en incursionar en otros géneros: “Sí me encantaría hacer un poquito más de cine, series, diferentes cosas. Cuando me ha llegado la propuesta, he estado en proyecto en la televisión, y bueno los tiempos son complicadísimos”, aseguró.

VER GALERÍA

Desde el mes pasado que se dio a conocer que José Ron no participaría en dicha telenovela, circularon rumores respecto a que esta decisión respondía al hecho de que tendría que compartir créditos con Ariadne, quien fue su novia hacer algunos años. Sin embargo, él se apresuró a desmentir estas afirmaciones, asegurando que él no tenía ningún inconveniente en trabajar con ella. “Por supuesto que no, todo lo contrario, me encantaba la idea. Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo bien…”, comentó en un video que compartió en sus Instagram Stories como parte de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. “Volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser también muy lindo, pero no, para nada”, aseguró entonces.

Los motivos de Ariadne

Respecto a Ariadne, su participación se canceló hace poco, y ella junto a Juan Osorio en una charla virtual, explicaron las razones de esta decisión. “Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí, lamentablemente pues, uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer”, comentó la actriz al productor en la conversación transmitida por Instagram. “Yo tenía ahí unos proyectos que te comenté, que estiramos, que intentamos, que nunca lo voy a olvidar Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podías entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera. Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado”, señaló la actriz, cuyo regreso a las telenovelas ha quedado pausado nuevamente.

VER GALERÍA