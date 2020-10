Rocío Sánchez Azuara, de luto por el sensible fallecimiento de su mamá

A poco más de un mes de que se cumplió un año del sensible fallecimiento de su hija Daniela, Rocío Sánchez Azuara se viste nuevamente de luto, esta vez, por la muerte de su mamá, doña Juana Suárez Meraz. Sin dar detalles de su deceso, la conductora le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto de sus padres, en la juventud. Con la misma fortaleza que ha demostró con la partida de su hija, Rocío asume nuevamente esta etapa de duelo en la que, inevitablemente, Dany se ha hecho presente en sus pensamientos, tal como lo escribió en su texto. En abril pasado, la conductora le publicó un texto a su mamá a quien dijo echar mucho de menos, pues debido a la contingencia, no se había podido reunir: “Ella tiene 97 años y es mi madre. Cuánto te extraño... en cuánto pase todo esto, correré a abrazarte”, escribió.

Para compartir con sus seguidores la sensible noticia de la muerte de doña Juana, Rocío compartió una foto de sus papás que acompañó de un mensaje en el que también recordó a su hija quien, el año pasado, falleció a los 31 años de edad: “Descansa en paz mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida a quien siempre recordaste con lágrimas en tus ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dany y de papá. Hermosos caminos blancos para ti”. A través de su columna, el periodista Alex Kaffie dio a conocer ayer que la mamá de la conductora había sido hospitalizada de emergencia, aunque Rocío no mencionó las causas, el periodista reveló que su ingreso al nosocomio se debió a una supuesta obstrucción intestinal.

El último año no ha sido nada fácil para Rocío Sánchez Azuara, lidiar con la ausencia de su cómplice de vida, su hija Daniela, ha sido un tema en el que ha estado trabajando a diario. Aunque el duelo ha sido doloroso, la conductora ha apostado por la espiritualidad para sobrellevar esta pérdida: “Mi hija no se murió, porque yo siempre la voy a llevar conmigo, porque yo siento que no se murió, porque creo yo que cuando perdemos a nuestros seres queridos si los olvidamos mueren, y yo no la voy a olvidar nunca. Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo, porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo”, escribió en mayo pasado la conductora en su cuenta de Instagram sobre el fallecimiento de su hija.

El primer duelo en su vida, la muerte de su padre

Aunque Rocío Sánchez Azuara tiene una amplia trayectoria en la televisión como conductora, pocas veces ha revelado detalles de su vida privada. Hace poco más de un mes, le concedió una entrevista a Yordi Rosado en la que reveló un pasaje muy personal de su historia de vida en su natal Tamazunchale, San Luis Potosi: “Mi papá que venía de una familia acaudalada, perdieron en la revolución absolutamente todo (…) mi papá, un señor rubio de ojos claros, impresionante, muy guapo, llega a Tamazunchale como plomero, no tenían cómo pagarle su trabajo y le pagaron con un terreno donde estaba el basurero municipal, construyeron ahí la casa donde crecí y el basurero se mudó a otra parte, mi papá siempre nos contó esto con mucho orgullo porque somos producto de la cultura del esfuerzo”, contó.

En esta conversación, la conductora recordó sus años maravillosos en la Huasteca Potosina donde perdió a su papá cuando tenía 15 años de edad, el primer gran duelo de su vida: “Soy la más chiquita, la inesperada, la sorpresita. Tuve una educación súper estricta, pero tuve una infancia muy feliz (…) Mi papá se enferma de cáncer cuando yo tenía 9 años de edad, entonces, voy a la consulta con mi madre y escucho que a mi papá le quedaba un año de vida y era cáncer, en ese entonces, ni se escuchaba, era cáncer de próstata y duró 5 años más (…) Quince días después de que yo cumplí 15 años falleció mi papá”, contó la conductora quien hoy se encuentra de alguna manera en paz por el reencuentro de sus papás en el cielo.