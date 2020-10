Ricardo Montaner celebra la vida de su esposa: ‘A la apasionada mujer que me sostiene, ¡Feliz cumpleaños!’

Hace más de tres décadas Ricardo Montaner fue flechado por Cupido cuando conoció, gracias a su profesión, a la cineasta Marlene Rodríguez con quien, en agosto pasado, celebró 31 años de matrimonio. Ahora, la pareja está nuevamente de fiesta, esta vez, por el cumpleaños de ella, una fecha que decidieron pasar a la orilla del mar, en República Dominicada, donde se encuentran desde hace unos días. Con el romanticismo que caracteriza a Montaner, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un lindo mensaje en el que dejó ver que está tan enamorado como el primer día. Recientemente, ambos celebraron por todo lo alto el compromiso de su hijo Ricky, el único de sus tres hijos en común, que se encontraba soltero y que pronto llegará al altar con la actriz argentina Stefania Roitman: “Estamos completos”, fue la frase que ambos usaron para darle la bienvenida oficial a la familia a su nueva nuera.

Ahora que los tres hijos que procrearon se encuentran felices en pareja, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez están viviendo una segunda luna de miel, con la casa vacía, la pareja ha aprovechado esta nueva etapa para reconectar y disfrutar al máximo de los momentos especiales. En ese sentido, la pareja decidió trasladarse a las orillas del mar para celebrar el cumpleaños de ella, a quien esta mañana, el cantante le escribió en Instagram: “Amanecer contigo para dar gracias por tu vida, por lo que significas para cada uno de nosotros, eres capaz de mantenernos a todos a tu alrededor viviendo por ti y mirando la vida a través de tus ojos, ¿qué sería de los octubres sin tus sonrisas, tus sueños de vida constantes y de tus nuevos proyectos cada día?”.

El cantante acompañó este texto de un video donde se ve a Marlene intentando captar el espectacular amanecer que les ofreció el sitio en el que se encuentran, como parte final del texto, el cantante escribió: “A la apasionada mujer que me sostiene, ¡Feliz cumpleaños!”. En el clip se ve como el intérprete de Tan enamorado se acerca diciendo: “Amaneciendo de cumpleaños con mi esposa, ¡Feliz cumpleaños!, ella está asombrada con el amanecer y yo estoy asombrado con ella”, se le escucha decir mientras su esposa responde con un: “¡Qué lindo!”. Para la cineasta, este espectacular escenario en el que está pasando su cumpleaños fue, sin duda, el mejor regalo: “¡Wow!, rey, ¡qué lindo!, gracias”, comentó haciendo referencia a la belleza natural del lugar.

Desde el día que se dieron el “sí acepto”, Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner comenzaron a construir una historia de amor insuperable, a lo largo de estos años juntos, los esposos han renovado sus votos en seis ocasiones, la última, el año pasado durante su aniversario número 30 de matrimonio. La pareja se volvió a jurar amor eterno en una íntima ceremonia, en la que sólo estuvieron presentes sus hijos, realizada durante sus vacaciones por Santorini, Grecia. Aunque este año, debido a la pandemia no realizaron un gran festejo de amor, el cantante sí le dedicó en Instagram unas románticas palabras al amor de su vida por un año más juntos: “Hace 31 años comenzamos a caminar esta hermosa historia. Fuimos construyendo la felicidad mientras éramos felices, no nos preocupamos por el dónde llegar, sino por disfrutar el camino. Hoy hemos andado juntos cada milímetro de aciertos y equivocaciones, seguimos ensayando, aún estamos comenzando”, escribió el cantante el pasado 26 de agosto.

El flechazo de Cupido

Como pocas veces, en 2007, la familia Montaner participó en un programa especial de la conductora argentina Susana Jiménez, en aquella ocasión, rodeados de los cinco hijos del cantante (Héctor, Alejandro, Mauricio, Ricky y Evaluna), Marlene recordó cómo fue que el destino unió sus caminos: “Nos conocimos en Caracas, pero yo lo conocí haciéndole un video en un lugar que se llama La Laguna de Tacarigua. Yo soy quien le hace los videos a Ricardo”, dijo ella, para luego ser interrumpida por Montaner: “Me sale un poco más barato, pero no te creas, la verdad es que salgo perfecto porque me cuida mucho”. Durante el relato, Rodríguez reveló que lo suyo no fue amor a primera vista y aseguró que, para conquistarla, el cantante hizo uso de su recurso más fuerte, la voz: “Al principio no tanto, pero agarró la guitarra y… él sabe”. Por su parte, Montaner comentó que él sí quedó flechado desde el primer momento, por eso sabía que tenía que ganar su corazón a través de lo que fuera y su talento lo ayudó: “Es que uno tiene que acudir a sus fortalezas”, dijo el cantante.