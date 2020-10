Galilea Montijo e Irina Baeva, completamente ajenas a la controversia que las rodea

Con el corazón lleno de ilusión, Irina Baeva regresó a México tras finalizar la aventura neoyorkina que le dejó gratas experiencias, entre ellas, perfeccionar su nivel de inglés. Pero fue gracias a las diversas entrevistas que concedió durante su permanencia en la Gran Manzana, que pudo compartir con el público un poco de sus avances, dejando ver el gran empeño que ha puesto a la hora de expresarse en el idioma anglosajón. Por supuesto, ese detalle fue comentado en alguna ocasión por Galilea Montijo en el programa Hoy, lo que puso en la mira a la conductora, pues hubo quienes opinaron sobre la manera en que ella se refería a la actriz. Sin embargo, tanto la tapatía como la protagonista de telenovelas han dejado ver que no existe ninguna controversia como se ha manejado en los medios, poniendo fin a esta situación de una vez por todas.

Luego de la reacción que tuvieron sus palabras, Galilea se dispuso a platicar con la prensa, haciendo una clara precisión de lo que en su momento dijo sobre Irina y su manera de expresarse en inglés, específicamente por la pronunciación. “Si ven cómo lo dije, hasta ella se ha de reír porque fue muy chistoso… yo dije: ‘Se dice, y es así, que cuando tiene uno muy buen oído y estás en un país automáticamente se te pegan rapidísimo los modismos, cuando tú tienes muy buen inglés’. Pero ya de ahí cómo lo toman algunos medios ya, es diferente…”, dijo durante una entrevista retomada por diversos medios como Suelta La Sopa, desmarcándose así de cualquier polémica.

Galilea también reiteró la estima que tiene por la actriz de origen ruso, quien incluso en varias ocasiones ha sido la gran invitada del programa Hoy. Eso sí, no dejó de reconocer la gran habilidad que tiene para los idiomas. “A mí ella me cae muy bien, no tengo absolutamente nada en contra de ella y si llega a ver realmente el cómo fue y qué se dijo, hasta se va a reír ella… qué padre que tenga tan buen oído porque habla el español y jamás pensarías que es rusa y que vino aquí a aprender el español…”, dijo la conductora tan amable como suele ser, destacando el gran deseo de superación que por siempre ha caracterizado a la novia de Gabriel Soto.

¿Qué opina Irina de lo dicho por Galilea?

Tras anunciar que estaba de vuelta en México, los reporteros acudieron de inmediato al aeropuerto para ser testigos de la llegada de Irina al país, quien de muy buenos ánimos se dispuso a platicar de su experiencia por Nueva York y, por qué no, opinar en torno a lo dicho por Galilea sobre su manera de hablar inglés. “Chicos, la gente siempre va a hablar. Hagas, no hagas, siempre la gente va a hablar, va a criticar, va a hablar positivamente o negativamente…”, expresó la intérprete, enteramente orgullosa de sus logros, y dando muestra de que no hay ninguna controversia, tal como diversos medios lo han querido hacer ver.

Con toda claridad, y echando mano de los valiosos aprendizajes a raíz de ser una figura pública, Irina dejó ver la madurez con la que asume las críticas, siempre respetuosa y enfocándose en su crecimiento personal, como lo ha hecho hasta ahora. “Finalmente lo que yo pienso es que uno no puede parar su vida por los comentarios que sueltan por allá y por acá…”, dijo de lo más sonriente, dispuesta a retomar sus actividades en México y poniendo en práctica todo lo aprendido durante su aventura neoyorkina, en la cual también aprovechó para tomar clases de actuación y baile.

