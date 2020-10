Para poder estar en el nacimiento de su hija, Adrián Uribe se hizo la prueba de Covid

El pasado fin de semana, Thuany Martins, prometida de Adrián Uribe, cumplió nueve meses de embarazo; con su estado en término, la pareja espera ansiosa la llegada de su hija que, según en palabras del comediante, puede nacer en cualquier momento. Feliz por conocer a la mujer que definitivamente cambiará el rumbo de su vida, Uribe concedió una entrevista a Ventaneando donde reveló que ya tiene todo listo para correr al hospital, incluso, sus pruebas negativas de Covid-19, un test que se tuvieron que realizar los dos debido a que él no quiere perderse ni instante de la llegada de su bebé a este mundo. Agradecido con la vida, por su reciente compromiso con la brasileña y su próxima paternidad, a 17 años de haber debutado en este papel, el actor dio detalles de cómo se preparan en casa para recibir a la niña.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la simpatía que lo caracteriza, el comediante admitió que su hija puede nacer en cualquier momento, de hecho, alertó al reportero sobre si abandonaba la charla en ese momento: “Este sábado cumplió 38 semanas, nueve meses exactos, así que en cualquier día de esta semana corremos al hospital, sino es que hoy mismo. Es más, si te dejo a media en la entrevista es porque me voy al hospital corriendo”, comentó divertido. Fue en ese momento que dio a conocer las medidas que están tomando para proteger a la bebé y a la madre en esta pandemia: “Justamente vamos a un hospital donde también están con muchas precauciones, o sea, no hay Covid en lo que es este hospital, entonces, está buenísimo y nada, de hecho, nos acabamos de hacer la prueba los dos. Hoy nos dieron el resultado, nos la hicimos hace dos días, justo nos pidieron la prueba a los dos porque yo estaré con ella todo el tiempo, porque queremos que sea parto natural”.

VER GALERÍA

Aunque han pasado muchos años desde que debutó como papá, con el nacimiento de Gael, el hijo que procreó durante su matrimonio con Karla Pineda, Adrián reconoció que en este embarazo con Thuany ha estado tan comprometido como en el primero y no ha querido despegarse de ella durante toda la dulce espera: “Yo fui papá hace 17 años, o sea, para mí está siendo igual, he estado en todas las consultas con el médico, en todas las citas desde que empezó, hace 9 meses, acompañándola en todo momento, creo que me siento muy bien de estar con ella”. Sobre si la bebé ya tiene nombre dijo: “Estamos en esas todavía, queremos que ya de última hora decidirnos, hay varias opciones, pero de última hora yo creo que nos vamos a decidir”.

Adrián también habló de cómo se siente su hijo mayor, Gael con la próxima llegada de su hermanita, aseguró: “Muy bien, él está muy contento, muy feliz está en la escuela, el último año de preparatoria, con su novia, feliz. Está muy emocionado por su hermanita, de hecho, es el más emocionado porque él quería niña, igual que yo, igual que Thuany, entonces, se nos concedió. A parte, es la primera niña en mi familia, de todos mis hermanos, tenemos puros hijos, entonces es una mujer que vino a cambiar la historia”, comentó emocionado.

VER GALERÍA

Agradecido por el tierno giro que dio su vida

Después de que hace dos años enfrentó una fuerte crisis de salud, recientemente, Uribe se dijo agradecido por las nuevas bendiciones que le ha dado la vida y del tierno giro que dio su realidad desde que comenzó su relación con Thuany y, mágicamente, todo tomó un rumbo distinto: “Estoy más que agradecido de la vida, yo creo que esto era como la cereza del pastel, todo lo que me ha sucedido a partir de dos años para acá, que me cambió la vida completamente, lo del hospital, ahora lo de mi bebé que viene en camino, y bueno solo faltaba hacerlo formal, darle estructura y construir esa familia que tanto soñamos los dos”, comentó hace un par de semanas en entrevista para el programa Hoy.