¿A qué galán se le declaró Natalia Téllez?

Han pasado ya dos años desde que Natalia Téllez anunció que había terminado con Chumel Torres: “Creo que gané un amigo”, fueron las palabras que la conductora utilizó para dar la noticia a Televisa Espectáculos. A pesar de que ambos continuaron por caminos separados, incluso, a finales de julio, ella hizo publica su relación con Antonio Zavala, su actual pareja, en sus redes sociales, Chumel la sigue recordando con mucho cariño. Durante una sincera entrevista que le concedió a Yordi Rosado para el programa, La última y nos vamos, el youtuber confesó que no es nada bueno para acercarse a las mujeres: “Malo, malísimo, lo que le sigue. ¡A ver!, yo soy malo para ligar hasta la fecha, o sea, todas mis novias, benditas sean, me han ligado”, ante tal revelación, Rosado lo cuestionó sobre si la conductora de Netas Divinas también había dado el primer paso en su noviazgo y, sorprendió, al responder con un rotundo: “¡Sí!”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS REALACIONADAS

Después de describirla como: “La morra más guapa de México”, el conductor del Pulso de la República confesó que Natalia Téllez era su crush desde el primer día que la vio, hace ya varios años y narró: “Con Nat me pasó que yo la conocí cuando yo dirigía una cosa que me inventé que se llamaba el Break PM y fuimos al Vive Latino; de repente, vi pasar a Sailor Moon y dije, ‘¿quién es esa morra?', me dice un amigo actor, es Natalia Téllez, dije: ‘Es la morra más bonita del país’, eso fue hace años”. Aunque en su primer encuentro la conductora no se enteró que había flechado a Chumel, con el tiempo, sus caminos se volvieron a encontrar: “Pasaron tres años y yo empecé a hacer mi proyecto. Yo a Natalia la conocí tres veces, me entrevistó una vez, luego en un evento, yo con corazones en los ojos y como que a la morra le valía, es bien distraída”, recordó.

VER GALERÍA

Aunque en sus primeros encuentros, Chumel no consiguió llamar la atención de Natalia, fue durante una entrevista en la que, sus discrepancias en el tema político, provocaron la chispa: “Yo hice una gira de Stand up, en esta elecciones que pasaron de AMLO, ya estaba sold out, en el Metropólitan y me dice Osvaldo, uno de mi equipo: ‘Oye hablaron de MVS que Natalia Téllez te quiere entrevistas, pero ya llenaste, les dije que no’, yo le dije, ‘no, en este momento les marcas y llévenme ahorita con Natalia (…) llegué con Nat y sí, un ángel”. La emoción que le provocó estar cerca de su amor platónico comenzó a desvanecerse cuando la entrevista tomó otro rumbo: “Nos empezamos a pelear, empezamos a hablar de política, ella me dijo: ‘es que tú crees en la democracia y haces un show en contra de la democracia’ y yo le dije: ‘Pues tú güerilla que se hace de izquierda (…) muy anarquista, pero trabajas en Televisa’, pero chido, con respetillo”, narró.

Natalia Téllez y el día en que se le declaró

La diferencia de pensamientos, más que alejar a Natalia la hizo interesarse más en Chumel, incluso, en la radiodifusora le dieron la opción de sacar del aire esta conversación a lo que ella respondió con un, no. En medio del intercambio de ideas, una cosa llevó a otra y quedaron de verse otro día para seguir discrepando sobre sus ideales políticos: “Y, de repente, ¿Quieres ir a comer?, sí mañana, dame tu teléfono”. Esa misma noche, fue cuando Téllez se le declaró: “Tuve yo mi show, tenía 200 invitados y yo ignoré a todos, estaba con Nat, de ahí, nos fuimos al Bull, estuvo bien raro porque estuvimos platicando horas hasta que ya me dijo: ‘Oye ya dame un beso’ y yo así de, siempre me he sentido como insuficiente y dije, ‘no, no está pasando esto’. Entonces la besé y nos empezamos a besar en medio del bar y todo el mundo nos empezó a grabar”.

Sin poder creer que estaba con la chica de sus sueños, un amigo de Chumel lo alertó de que todos en el lugar tenían videos sobre lo ocurrido, a lo que él respondió: “'¿Tú crees que me importa? Estoy besando a la morra más bonita del planeta'. Y de ahí anduvimos”. A la distancia, el youtuber sólo tiene anécdotas muy cariñosas con Natalia, con quien todavía sostiene una relación de amistad: “Yo creo que ha sido de mis relaciones más padrísimas, yo creo que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, guapa hasta la cuadra de enfrente, no tengo más que cosas buenas que decir de ella”, finalizó.