¡Se acabó la aventura neoyorkina! Irina Baeva está de vuelta en México

Con el sueño de vivir en Nueva York cumplido, al menos por una corta temporada, Irina Baeva regresa a la Ciudad de México con una lista de anécdotas que jamás olvidará. Después de días emocionantes en la Gran Manzana, la actriz de origen ruso regresó a nuestro país para su tan esperado reencuentro con su novio, Gabriel Soto. A través de sus redes sociales, donde documentó cada detalle de su estancia en NY, Baeva anunció que está de vuelta en casa, luego del exclusivo posado que protagonizó para la edición impresa de ¡HOLA!, disponible a la venta, y de ver cristalizado su anhelo de conocer a su gran ídolo, la actriz Sarah Jessica Parker, quien la atendió personalmente en una de sus tiendas de zapatos, un instante que definitivamente marcó este viaje.

Anoche, Irina Baeva compartió una historia de Instagram desde el avión que la trajo de regreso a nuestro país, la actriz acompañó esta imagen de la frase: “Going back” y varias historias de su arribó a la Ciudad de México donde ya había adelantado que tiene varios proyectos: “Estoy super feliz, sumamente emocionada (…) Fíjate que estamos haciendo como muchas cosas con México que no les puedo decir, hay una nueva cosas muy divertida, bueno no muy divertida para nosotros los actores, pero ahora todo lo estamos haciendo vía Zoom”, declaró la semana pasada al programa Hoy durante una cápsula grabada en una reconocida academia de baile de la Gran Manzana donde la actriz tomó una clase.

Antes de despedirse de Nueva York, Irina aprovechó para, una vez más, convertir las calles de la ciudad en su gran pasarela y con el nuevo icono arquitectónico de esta metrópoli, The Vessel, como telón de fondo, posó con uno de sus mejores looks: “Oigan saben lo que, definitivamente, me hace muy feliz, es que ya está empezando a hacer un poquito más de frío en Nueva York y, no solamente porque traje muchos suéteres y muchos abrigos, sino porque me encanta esa época en la que puedes usar jeans, botas, suéter y a ustedes, ¿les gusta el otoño?”, comentó ayer en una historia donde la vemos con usando un suéter verde, jeans, botas altas tornasol en color violenta y su inseparable bolso Chanel 19 que hizo juego con el cinturón de cadena, también de la firma francesa.

Aunque Irina estaba feliz durante su estancia en Nueva York, en su mente, siempre estuvo presente Gabriel Soto, así lo reveló a Televisa Espectáculos hace unos días: “Sí, claro que lo extraño mucho, pero próximamente estaremos de regreso en México, no te puedo decir, porque si no voy a tener todos los medios en el aeropuerto esperándome”. Aunque en aquella charla no reveló cuando llegaría, la prensa sí la capturó a su arribó a nuestra ciudad donde se percataron que la actriz traía varias maletas que tuvo que trasladar a su casa en taxi. Durante su breve encuentro con la prensa, Baeva contó cómo fue que se conectó con Sarah Jessica Parker: “Recibimos un mail donde se nos había dicho, estaba yo con Víctor, mi amigo publirrelacionista, le llegó un mail de que: ‘Bueno, si quiere ir Irina en la tarde está en tal lugar, entonces Sarah Jessica Parker estará ahí y la va a atender yo dije: ‘Ay sí, ¡claro!, y luego pasa Brad Pitt por ti en helicóptero, entonces nos reímos'”, comentó a varios medios de comunicación a su llegada a México.

Una de las cosas que más ilusión le provocaba a Irina sobre su estancia en Nueva York era pisar la ciudad en la que se desarrolló su serie favorita, Sex and the City. Como buena fanática de esta historia, una de las primeras paradas en la ciudad fue visitar el icónico departamento donde vivía el personaje de Carrie Bradshaw, para ello, se vistió de pies a cabeza como ella: body blanco, una fala de tul rosa, stilettos y una bolsa roja de Dior. Tras posar para varias fotos en la fachada de este lugar donde, de alguna manera, recreó su versión de Sex and the City, Irina tuvo la oportunidad de conocer en persona a Sarah Jessica Parker, encargada de interpretar a la fashionista: “No sólo terminé conociendo a Sarah Jessica Parker, sino que se portó de una manera increíble conmigo, puede platicar con ella, puede practicar mi inglés con ella, pude hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and the city que soy”, comentó Irina en su Instagram tan su emocionante encuentro con la actriz.

