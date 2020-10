Yadhira Carrillo: 'Es muy egoísta de mi parte dejarme deprimir'

Gracias a su fortaleza, Yadhira Carrillo ha logrado salir adelante, en medio de la dura situación por la que atraviesa, a poco más de un año de que su esposo, Juan Collado, haya ingresado a prisión. Sin embargo, no ha sido nada sencillo para la actriz hacer frente a la adversidad, pues aunque casi siempre se deja ver frente a las cámaras en actitud tranquila y de lo más positiva, reconoce que ha transitado por momentos anímicos complejos. Ante tales circunstancias, la estrella no solo ha optado por refugiarse en la fe, como lo ha comentado anteriormente, sino también en su ferviente amor por los animales y, por qué no, acudiendo a pedir ayuda profesional siempre que sea necesario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la transparencia que la caracteriza, Yadhira reconoció que ha tenido algunos instantes de depresión, algo que ha logrado contrarrestar enfocándose en aquellas actividades que llenan su corazón de total felicidad. “Poco, muy poco (me deprimo), he tenido muy poco tiempo para deprimirme porque me pongo a ver el tema de mis perros y buscarles casa…”, comentó para las cámaras de Ventaneando la protagonista de telenovelas, que a lo largo de estas semanas ha emprendido una ardua labor con las mascotas que la mantiene enteramente motivada, misma que le permitió regresar por la puerta grande a la empresa que la vio nacer sobre los escenarios, Televisa, para participar en el programa matutino Hoy promoviendo la adopción de algunos perros que cuida en su refugio.

Al ahondar sobre el tema, Yadhira fue directa al revelar la firme postura que ha asumido frente a la depresión, destacando la importancia que tiene en su vida contar con el apoyo de algún profesional. De paso, hizo un llamado para que todos aquellos que lo requieran lo consideren cuando surja esa necesidad. “Es muy egoísta de mi parte dejarme deprimir… siempre un psicólogo es maravilloso yo tengo a mi súper amiga que me ha ayudado tanto en todo y le recomiendo mucho a la gente que lo haga, definitivamente…”, dijo durante una de sus recientes visitas al Reclusorio Norte, en donde permanece detenido su esposo.

VER GALERÍA

Hace frente a las críticas sobre su imagen

Antes de despedirse, Yadhira también negó que se haya descuidado físicamente, respondiendo así, de una vez por todas, a las críticas que últimamente han surgido en torno a su imagen y las cuales la tienen despreocupada. “Yo hago mi pilates todos los días y hago mi ejercicio…”, dijo al revelar un poco de la rutina de ejercicio a la cual se ha apegado con mucha disciplina, para luego dar un vistazo a la prensa de la escultural figura que conserva, especialmente su abdomen plano. “Ve esto, nunca lo enseño, pero no es cierto…”, apuntó en tono simpático a los reporteros que escuchaban muy atentos sus declaraciones.

Por supuesto, Yadhira confesó que tener curvas es algo que hasta cierto punto la intimida, razón por la cual prefiere usar ropa holgada. “No uso ropa entallada… entonces uso ropa flojita, me da pena que me volteen a ver y sí, creo que nunca se los había dicho, entonces si yo me pongo ropa entallada pues sí voltearían, entonces siempre me pongo súper aguadita, prefiero…”, aseguró. Mientras tanto, permanece optimista ante la situación legal de su esposo, a la espera de que en algún momento el abogado pueda dejar la cárcel y regresar a casa, uno de sus máximos anhelos desde que se suscitó este difícil episodio. Entre otras cosas, ha expresado su deseo por retomar su trabajo en la pantalla chica, aunque todavía no ha surgido una oportunidad para que eso ocurra.

VER GALERÍA