Nina Rubín presenta a su primer galán en la ficción

Aprovechando el viaje que la producción de Te acuerdas de mí realizó a Huatulco, hasta donde se trasladó toda la familia Rubín Legarreta para apoyar a Nina Rubín en sus grabaciones de su primera telenovela en su carrera como actriz, la joven aprovechó para tomarse una foto con el actor que será su novio en la ficción. A través de Instagram, la hija menor de Andrea Legarreta, compartió una foto con Alessio Valentini quien dará vida a Edy, con quien protagonizará un romance en la pantalla chica. Hace unos días, Nina reveló que una de las escenas que más nerviosismo le provocaba era el beso que, según leyó en el guion, se darán sus personajes, sobre todo, porque en la vida real nunca ha dado uno.

Con las espectaculares playas de Oaxaca, como telón de fondo, Nina y Alessio posaron para un par de fotos que la actriz compartió en Instagram con la frase: “Fabi y Edy, en la playa”, post que también acompañó del hashtag #Teacuerdademí. Las fotos de la joven actriz provocaron la reacción de varios de sus seguidores, entre ellos, su familia que fue la primera que se pronunció luego de esta publicación. La primera en manifestarse fue Andrea Legarreta quien escribió: “Ay, son tan lindos. ¡Los amo!”, seguido de Mía Rubín, hermana mayor de Nina, que comentó: “Son lo mejor, los amo”. Para sorpresa de todos, el papá de la actriz, Erik Rubín, también respondió a este romance de ficción con varios emojis de caritas con ojos de corazón, dejando claro que entiende perfectamente la profesión a la que ha decidido dedicarse su hija.

Hace unas semanas, Andrea Legarreta contó, durante el programa Hoy, que su hija Nina, de 13 años de edad, no ha tenido novio hasta el momento, razón por lo que le resultó muy retadora la historia que se plantea en la nueva producción de Carmen Armendáriz: “Nina no ha tenido novio nunca, la otra vez llegó y me decía ‘mamá, aquí dice beso’, y entonces Mía le decía ‘¡tu primer beso va a ser actuado!’”, como toda una buena profesional, Nina se está alistando para darlo todo en escena y demostrar su versatilidad como actriz, una faceta en la que ya ha hecho cine, teatro y ahora telenovelas, un gremio donde su mamá también tiene trayectoria.

Su primer romance en la ficción

Sobre este tema, Nina también ha hablado en entrevista para Televisa Espectáculo donde contó que, a pesar de no haber protagonizado un romance en la vida real, está muy entusiasmada de proyectar esta linda relación amorosa en la ficción: “Yo nunca he tenido novio, cuando leí el libreto y vi las escenas dije ‘qué bonita historia’, porque es una historia muy bonita. ‘Faby y Edy’, que son mi personaje y el de Alessio, son muy diferentes, pero conectan, entonces hay una conexión muy bonita como algo que te puedes relacionar”, explicó la joven actriz.

Fue a finales de septiembre pasado, luego de superar el Covid-19 al lado de su familia, Nina se incorporó a las grabaciones de Te acuerdas de mí, luego de que su contagio retrasó su ingreso un par de semanas. Tras su recuperación, fue Andrea Legarreta quien informó que su hija ya se encontraba grabando esta historia en la que se ganó un lugar a través de un casting: “Primer día de llamado de mi amorcito @ninarubinl en @teacuerdasdemioficial. Orgullosa de ti amor”. Como en todos los proyectos que aceptan sus hijas, Andrea y Erik se han volcado en apoyo a Nina quien además de las grabaciones continúa con sus clases regulares en línea.