África Zavala y León Peraza dan detalles de la primera sesión de fotos de su bebé para ¡HOLA!

A sólo unos días de que León, su bebé, cumplió dos meses de edad, África Zavala ha querido compartir con sus seguidores un poco de la exclusiva sesión de fotos que la familia protagonizó en exclusiva para ¡HOLA!, disponible ya a la venta; reportaje que pasará a la historia como el primero que realizan en conjunto. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una de las instantáneas que apareció en nuestras páginas donde se ve a los actores completamente enamorados de su pequeño. Tal como lo hicieron con el anuncio de su embarazo, del nacimiento del niño y la primera foto, África y León volvieron a confiar en nuestra publicación para presentar al pequeño León, quien llegó al mundo el pasado 13 de agosto: “Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien, como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49,50 centímetros”, nos reveló el orgulloso papá aquel día.

Emocionada por compartir con sus fans detalles del nacimiento de su hijo en la entrevista que acompañan las primeras fotos de Leoncito, África escribió en su cuenta de Instagram: “¿Ya compraron la revista ¡HOLA!? Nuestro modelo estrella en su primera sesión de fotos se quedó dormido, pero sin duda, se ha robado los corazones de todos”, se lee al lado del post que ya provocó más de 50 mil reacciones, entre ellas, la de León Peraza quien dejó un mensaje con la frase: “Mi todo, los amo”. Siguiendo los pasos de la actriz, el actor retomó su publicación, con el mismo texto y foto, de inmediato, Zavala le respondió con un: “Te amamos con toda nuestra alma”.

En la sesión, aparecen los tres derrochando estilo en estas fotos que se convertirán en parte de su hemeroteca personal y en uno de los recuerdos más especiales de los primeros meses de León. De este reportaje, cabe destacar lo guapa que luce África Zavala quien, ya les prometió a sus seguidores, revelar cómo se ha cuidado tras el post-parto pues, hace unos días, compartió una foto en la que dejó ver que sus abs de acero continúan intactos: “Como muchos de ustedes sabes, la maternidad es algo hermoso y una etapa en donde tenemos que cuidarnos el doble”, escribió en la publicación donde también dijo que durante el embarazo y tras la maternidad apoyó su alimentación de una proteína especial.

Pero África no sólo cuidó su alimentación durante la dulce espera, también puso especial cuidado en sus pensamientos, además de pasar la mayor parte del embarazo en confinamiento por la contingencia sanitaria: “Fueron 9 meses de los cuales 7 estuvimos en cuarentena, encerrados y sólo saliendo a lo necesario. El miedo y la incertidumbre estuvo presente, pero nunca nos dejamos vencer, mantuvimos la actitud positiva, nuestra energía vital siempre arriba, unidos en el amor y armonía, serenos, esperando a que llegara el momento y cuando llegó, así fue nuestro estado de ánimo, positivos, alegres, felices, enérgicos, para darle la bienvenida a nuestro bebé, agradeciendo en cada momento”, compartió recientemente en su cuenta de Instagram donde también publicó un video, captado en el hospital, horas antes del nacimiento de León.

León, el consentido del hogar

Desde el nacimiento del Leoncito, los actores se volcaron en amor hacia él, África incluso eligió vivir los primeros días de su nacimiento alejada de las redes sociales, aunque no por mucho tiempo y así lo explicó: “He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa pad, rísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, dijo en un video de Instagram. Por su parte, hace unos días, León Peraza, compartió una tierna foto en la que aparece recostado cargando a su hijo que acompañó de la frase: “Mi amor eterno”, una imagen de de inmediato causó revuelo entre sus fans que halagaron su entrega en la paternidad.