Ariadne Díaz confiesa por qué razón no se dará en este momento su regreso a las telenovelas

Parecía cercano el regreso de Ariadne Díaz a la televisión, tras la pausa de dos años que ha tomado de su trabajo en las telenovelas. Sin embargo, la actriz declinó la reciente oferta de participar en la nueva historia de Televisa, ¿Qué le pasa a mi familia?, por razones de las que finalmente habló con total apertura, poniendo fin de una vez por todas a cualquier especulación, como las que surgieron en su momento ligadas a José Ron. En una charla virtual con Juan Osorio, quien está a la cabeza de este melodrama, la tapatía se mostró de lo más sincera, reiterando el enorme cariño que tiene por el reconocido productor, que apenas en días pasados confirmaba ante las cámaras la noticia de la salida de la estrella, con la que hoy mantiene una linda amistad, así como un pacto para trabajar en el futuro.

Durante una breve plática a través de Instagram, -y horas después de que Osorio presentara al elenco oficial de su telenovela-, Ariadne abrió su corazón para revelar los motivos por los cuales no protagonizará ¿Qué le pasa a mi familia?, quedando en su lugar la actriz Eva Cedeño. “Tú sabes lo que yo hubiera dado por estar ahí, lamentablemente pues, uno intenta, pero al final la última palabra es de la vida, es de Dios y pues por alguna razón no se dan las cosas para que se pueda hacer…”, explicó en un instante del encuentro que duró poco menos de 20 minutos, reiterándole a Juan el gran aprecio que le tiene, sobre todo por las facilidades y la confianza que le brindó para poder ser parte de la telenovela, aunque eso no fuera posible.

Por supuesto, Ariadne ahondó en sus palabras para hablar con puntualidad sobre los asuntos por los cuales tuvo que cambiar de opinión, lamentando que así fuera. “Yo tenía ahí unos proyectos que te comenté, que estiramos, que intentamos, que nunca lo voy a olvidar Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podías entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera. Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado…”, explicó la intérprete a Osorio, quien de inmediato extendió una especial invitación a Díaz. “El día que estrenemos esa novela y hagamos lo de prensa, quero pedir tu autorización y que seas nuestra madrina…”.

La estrella también puso en alto su actual relación con Televisa, descartando que las negociones con la empresa hayan sido parte de los motivos por los cuales no decidió regresar a los foros. “Yo con Televisa nunca he tenido otra cosa que una relación extraordinaria, no solamente de trabajo sino un lugar en el que siempre me he sentido en familia… y esta no ha sido la excepción. Conjuntamente tú y yo platicábamos, había una negociación con ellos, una negociación en la que siempre se portaron pues como se han portado siempre, como gente profesional… esto lo digo porque siempre ante estas situaciones como que la gente trata de buscar un culpable… en esta ocasión no es así…”.

¿Qué dijo de su ex, José Ron?

Como se dio a conocer en su momento, José Ron sería el galán protagónico en ¿Qué le pasa a mi familia?, una situación que permitiría a los televidentes ser testigos del reencuentro de la expareja en la televisión. Sin embargo, el actor tampoco pudo confirmar su participación, lo que dio pie a una ola de rumores en los que se suponía que la razón de su salida era Ariadne, algo que él mismo ha desmentido y a lo que ahora se ha referido la actriz. “Cuando tú me dijiste, ‘José Ron’ y yo te dije ‘perfecto, es mi vecino’… escuchaba noticias ‘que Ron no va a estar porque está Ariadne’… pero lo que yo quiero decir es que realmente lo que se da como en noticias en los medios a veces está muy alejado de ser la realidad, tanto así que yo misma le decía ‘estaría increíble que estuvieras porque mira la historia…’. Yo soy amiga de él, soy su vecina, entonces nos llevamos bien todos, hay cariño y hay respeto…”, afirmó.

