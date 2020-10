Mauricio Ochmann habla sobre la relación que tiene con las mamás de sus hijas: ‘Las adoro’

En compañía de su hija Kailani, este fin de semana, Mauricio Ochmann arribó a la Ciudad de México para pasar una temporada con Lorenza, su hija mayor, quien radica en nuestro país. A su llegada, el actor reveló a Ventaneando algunos detalles de la sana relación que sostiene con sus exparejas y mamás de sus hijas, María José del Valle y Aislinn Derbez, de quienes se separó en los mejores términos y con quienes comparte la paternidad de sus hijas. En esta visita, el actor también habló de la reciente foto que Victoria Ruffo compartió en Instagram de la telenovela Victoria, donde compartieron créditos y protagonizaron uno de los romances de ficción más recordados.

Durante su paso por el aeropuerto, el actor aseguró que no tiene fecha de regreso a Los Ángeles: “No sé, ahora sí que indefinido”, comentó para luego reconocer que la principal razón que lo trae a nuestro país es pasar tiempo con Lorenza, su hija mayor. Al verlo viajar con Kailani fue cuestionado sobre la relación que sostiene con Aislinn Derbez, momento que aprovechó para reconocer que, también con su primera esposa, tienen muy buena comunicación, situación que han facilitado la paternidad: “La verdad es que yo me siento muy afortunado, con las dos mamás de mis dos hijas tengo una relación increíble, las adoro, nos queremos mucho y bueno, siempre lo mejor por las hijas, ¿no?”, explicó.

Durante esta entrevista, Mauricio fue cuestionado sobre el reciente post que realizó Victoria Ruffo de una escena de Victoria, la telenovela que hicieron en el 2007: “Ay, Vicky, ¡no la vi!, yo quiero muchísimo a Vicky y le mando muchísimos, muchísimos besos”, comentó. Esta no es la primera ocasión que Mauricio habla de su excompañera de trabajo, durante el reality de los Derbez, José Eduardo Derbez recordó: “Mi papá estuvo con mi mamá, entonces en algún momento besó a mi mamá. En la novela Mau besó a mi mamá… ¿qué está pasando?”, comentó el actor entre risas haciendo referencia al trabajo de su mamá y de su, entonces, cuñado. Antes de abandonar el aeropuerto, el actor habló de la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental, dijo tajante: “No, no sé, la verdad es que ahorita el amor está en mis hijas”.

Su vida entre Los Ángeles y México

Recientemente, con motivo del estreno de la película Ahí te encargo, el actor concedió una entrevista a Ventaneando donde reveló que los últimos meses ha estado dividiendo su tiempo entre sus hijas: “Debido a esta pandemia o a esta crisis, hemos podido dividir muy bien el tiempo entre mamá y papá, pero sí, tienes razón, al final, pasan más tiempo con mamá, pero bien, reparto el tiempo, la energía y, de alguna manera, dividido entre México y Los Ángeles, porque Lorenza está en México y Kai en Los Ángeles. Entonces, trato de dividirme y ahora que ya puedo volar, voy a México, regreso, divido mi tiempo entre los dos”, explicó.

En aquella plática dio detalles de cómo su reciente separación con Aislinn se ha dado de la manera más cordial y natural, dejando claro que sí se puede llevar acabo un divorcio en los mejores términos: “Ha estado muy bonito el proceso, porque no sé, como que de alguna manera en la sociedad estamos acostumbrados a ver que haya gritos sombrerazos y tal, no estamos acostumbrados a que haya una separación armoniosa, en amor, como en buena onda. Eso me ha extrañado mucho de la reacción de la gente, pero yo lo agradezco muchísimo, la verdad es que siempre hemos tenido una buena comunicación amplia, independientemente de que, de repente, vayamos a diferentes lugares; eso creo que es lo que nos ha mantenido ahí, en esa línea, al final para nosotros el bienestar común y el tema de que somos familia, se ve y se siente en el día a día, todo ha marchado bien”, explicó en aquella ocasión.