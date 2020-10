Sus fans tendrán que esperar, Ariadne Díaz ya no protagonizará la nueva telenovela de Televisa La noticia fue confirmada por el productor Juan Osorio, quien la mañana del 19 de octubre presentó a los estelares que llevarán la historia

Semanas atrás, se dio a conocer el esperado regreso de Ariadne Díaz a las telenovelas, tras un periodo de dos años alejada de la pantalla chica, lo que generó gran emoción entre el público que ha seguido de cerca su carrera desde hace ya un tiempo. Sin embargo, hoy sabemos, gracias a las recientes declaraciones del productor Juan Osorio, que los fans de la actriz se quedarán con las ganas de verla interpretar el protagónico de su nueva historia, titulada ¿Qué le pasa a mi familia?, un proyecto en el que incluso la tapatía compartiría créditos con su ex, José Ron, quien de igual manera decidió no participar en el melodrama, cuya fecha de estreno está programada para febrero de 2021.

Para poner fin a la incertidumbre, Osorio confirmó la noticia que acaparó de inmediato la atención de los fanáticos, sin tener todavía alguna declaración de la actriz, que a lo largo de este periodo se ha enfocado en permanecer junto a su familia y en trazar nuevos rumbos profesionales. “Desgraciadamente me hubiese gustado (su participación). Aparte la quiero mucho y me encantaría trabajar juntos, que yo espero que más adelante se logre, pero en este momento, en este proyecto, no se puede…”, dijo el productor durante una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, aunque sin ahondar en los detalles por los cuales la actriz declinó formar parte de esta telenovela, en la cual llevaría el personaje protagónico de Regina Rueda.

Ante tales cambios, la producción ha tenido que ajustarse, y ha sido la mañana de este lunes, durante la presentación y lectura del elenco oficial del melodrama, que Juan Osorio destapó a su nueva pareja protagónica. Así, el público ha podido saber que, en lugar de Ariadne, será la actriz Eva Cedeño quien dé vida a Regina, mientras que Mane de la Parra será el galán de la historia en el papel de Leonardo Iturbide, el cual se dijo semanas atrás llevaría José Ron. “Estaremos con esta historia en 2021, con un mensaje muy bonito acerca de la importancia de la familia, con actores nuevos y consagrados…”, dijo Juan en una entrevista concedida a Las Estrellas.

¿Por qué Ariadne decidió alejarse de las telenovelas?

Fue en 2018 cuando Ariadne realizó su última telenovela, titulada Tenías que ser tú, una historia a la cual se entregó de lleno al mismo tiempo en que disfrutaba de sus primeros años convertida en mamá, por lo que a raíz de una complicada situación decidió reflexionar sobre el camino profesional que deseaba seguir. “Yo tuve una situación en la última novela en la que estuve, donde mi hijo como que traía ahí una infección de garganta, pero le dábamos medicina, pero estaba mejor, luego no, pero luego sí, pero yo trabajando… pero un día lo veo como que está como muy lloroncito y entonces se acuesta, le escucho los pulmones y escucho como que trae flemas en los pulmones… entonces le digo a mi esposo, ‘córrele al doctor por favor’…”, dijo durante una charla con Mar Saura a principios de septiembre.

Díaz recordó lo complicado que fue enfrentar ese momento, pues se encontraba en plena grabación de algunas escenas, aunque tuvo la fortuna de contar con el apoyo de su pareja, Marcus Ornellas, quien estaba al cuidado de su hijo en ese instante y lo llevó al hospital. “Hablo con la productora, con su productor asociado y les digo, ‘me tengo que ir’. Eran las últimas escenas casi de la novela y un llamado de veinte actores y me dice ‘por favor solamente acaba estas tres escenas, que es el último set… Yo dije ‘ok, acabo esas tres escenas’, pero te juro que lo que duraron esas tres escenas para mí fueron (largas)… Fue tremendo, fue un cúmulo de cosas que dije, ¿sabes qué? Afortunadamente he hecho buenas elecciones en vida, de tal forma que no tengo la necesidad de trabajar ahorita, entonces rondaba por mi cabeza el ‘nunca más las telenovelas’…”, recordó en aquel instante.

