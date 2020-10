Chadwick Boseman habría muerto sin testamento, pero no olvidó proteger a su esposa Según reportes, a pesar de que el actor había estado luchando con el cáncer de colon desde 2016, no dejó su voluntad por escrito

Después del inesperado anuncio del sensible fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, a finales de agosto pasado, nuevos detalles en torno a su muerte salen a la luz. Aunque nunca lo hizo público, desde 2016, el actor fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa III, enfermedad con la que luchó en silencio durante los últimos cuatro años, razón por la cual, la noticia de su partida causó gran conmoción entre sus fans. En ese sentido, aunque Chadwick sabía que el cáncer había avanzado y se encontraba en fase terminal, no realizó un testamento. Luego de que su viuda, Taylor Simone Ledward, se presentara en un juzgado de Los Ángeles para solicitar que se abra un juicio de sucesión, se sabe que los bienes del actor no tiene heredero, según reportes del medio estadounidense, TMZ, quien publicó los documentos que la viuda presentó en la corte.

Se sabe que Taylor Simone, con quien el actor se casó en secreto antes de morir, solicitó ser nombrada el albacea de una parte del patrimonio de su marido, valuado en casi un millón de dólares, en bienes y activos personales. En estos reportes, se revela que gran parte de la fortuna que amasó el actor en vida, debe estar invertida en fideicomisos, separados, que tenía para sus padres, quienes le sobreviven. Aunque no dejó por escrito su última voluntad, de alguna manera, el actor protegió a su esposa pues, de acuerdo con las leyes en California, ella tiene derecho a heredar sus pertenencias, a las que puede acceder a través de una sucesión testamentaria, trámite que tuvo que realizar para, formalmente, tomar posesión de los bienes de su fallecido esposo.

En los documentos presentados ante la corte, sólo se ostentan como familiares del actor su esposa y sus padres, ya que el actor no tuvo hijos y aunque sí tiene dos hermanos, estos no aparecen en la solicitud legal referente la herencia. A principios de año, Kevin y Derrick, hermanos de Boseman, dejaron ver que eran muy cercanos al actor al hablar con la prensa de cómo fueron sus últimos días. Con la misma discreción con la que llevó su lucha contra el cáncer, Boseman condujo su carrera por lo que, a pesar de que Black Panther rompió récord en la taquilla, nunca se supo la cifra real que ganó por esta cinta que ya se ha convertido en un clásico, pero varios medios de comunicación publicaron que recibió poco más de dos millones de dólares por interpretar al rey de Wakanda.

Un amor a prueba de todo

Además del misterio de saber a cuánto asciende la riqueza que dejó el actor, también se desconoce la fecha exacta de la boda que protagonizó con Taylor Simone Ledward con quien llevó al altar en este 2020, tiempo antes de morir. Aunque tras la muerte del actor su novia salió del anonimato, lo cierto es que ella era parte de su vida desde hace más de cinco años, cuando fueron flechados por Cupido. Sin bien no se conocemos detalles de su relación, el hecho de que ella haya estado con él durante toda su batalla contra el cáncer habla del nivel de compromiso que había en su relación, tal vez, fue esta la razón por la que, aunque no dejó un testamento, sí protegió legalmente a su esposa casándose con ella.

Aunque no era una pareja que buscaban los reflectores, se les comenzó a captar juntos desde 2015; sin embargo, fue hasta 2019 que la pareja desfiló por primera vez sobre una alfombra roja, meses después él le dedicó su premio en los NAACP Image Award, una velada en la que dijo: “Simone, estás conmigo cada día. Quiero reconocértelo ahora mismo. Te amo”. Como parte del comunicado con el que su familia dio a conocer el fallecimiento del actor, se reveló que Simone estuvo a su lado hasta el último momento: “Falleció en su casa, con su mujer y su familia a su lado. La familia agradece todas las muestras de cariño y oraciones y pide seguir respetando su privacidad en este momento tan difícil”, se leía en el documento dirigido a la prensa.