Pablo Lyle y la nueva demanda civil que podría enfrentar en su contra

El futuro legal de Pablo Lyle podría definirse en tan solo algunos meses, esto tras haberse confirmado las fechas en las que el actor enfrentará el juicio por homicidio involuntario, a raíz del altercado vial en el que se vio involucrado en marzo de 2019. Fue la jueza Marlene Fernández-Karavetsos quien informó a los abogados del actor que será del 4 al 15 de marzo de 2021, cuando su cliente tenga que acudir a la Corte, instante en que además cumplirá dos años desde aquel día en que su vida cambió para siempre y que lo ha llevado a permanecer bajo arresto domiciliario en la ciudad de Miami. Mientras tanto, la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano de 63 años, quien falleció días después de la discusión, asegura que no se quedará de brazos cruzados, por lo que pretenden interponer una demanda civil en cuanto finalice el proceso.

Fue a través del programa televisivo El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision, que se reportó que los allegados a Hernández continúan muy afectados tras el deceso de su familiar, especialmente su esposa, la señora Mercedes, quien incluso ha sufrido de algunos ataques de ansiedad. Por otro lado, la emisión se puso en contacto con el hijo del fallecido, que reiteró el compromiso que han asumido para actuar legalmente ante tal situación. “La cosa (llegará) hasta las últimas consecuencias, todo lo que se pueda hacer para que se haga justicia lo voy a hacer… de que tiene que cumplir por lo que hizo sí, y ha afectado mucho a la familia en todos los sentidos…”, declaró el hijo del hombre, que aquel día del desafortunado encuentro bajó de su automóvil para perseguir al actor.

Durante la charla, Juan Hernández hizo énfasis en la posición que él y los suyos mantienen desde que aconteciera aquel lamentable episodio, el cual quedó registrado en las videograbaciones de las cámaras colocadas en el sitio del altercado. “Cada cual que haga un acto de esos, queriendo o no queriendo, creo que debe pagar. Como siempre lo he dicho, si no estuvieran los videos ahí él se hubiera ido para su país y ese delito hubiera quedado impune…”, dijo el entrevistado, sin ahondar en más detalles del procedimiento que seguirán en próximas fechas. “De eso estamos claros, no hay que ir a la universidad para saber lo que iba a pasar ahí, si no hubiera un video y si no le hubieran tomado la chapa (las placas) al carro, su primer instinto siempre fue huir…”, finalizó.

Los meses más duros para Pablo Lyle

Desde su detención, las noticias sobre el estado de ánimo de Lyle han acaparado titulares gracias a las esporádicas declaraciones de sus abogados, quienes además buscaron que su cliente pudiera defenderse bajo la llamada ley Stand Your Ground, con la cual pretendían aplicar el recurso de defensa propia, sin embargo, esta moción les fue negada en dos ocasiones, sin dejar de mencionar que al actor tampoco se le ha permitido viajar a México. “Mucha gente cree que es muy fácil para Pablo llevar casi un año en arresto domiciliario en Miami. Déjenme decirles que Miami es un lugar adorable cuando vives aquí, pero recuerden que para él es un país ajeno, los Estados Unidos, y ahora con el brote de coronavirus y la cuarentena obligatoria, la gente se podrá dar cuenta de lo difícil que es no poder salir de casa…”, explicó su abogado defensor Bruce H. Lehr en una pasada charla con el programa televisivo Ventaneando.

En esa ocasión el experto legal también ahondó en el estado de ánimo de su cliente, quien asegura se encuentra ansioso por la pronta resolución de este difícil capítulo. “Y está sufriendo, y solo con el asunto del virus la gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir…”. Cabe destacar que este caso se ha prolongado debido a la actual circunstancia de salud que prevalece por la pandemia de coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a aplazar las audiencias del intérprete en la Corte en más de una ocasión.

