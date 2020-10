Conmovida, Eiza González rompe el silencio sobre la muerte de tío

La familia de Eiza González atraviesa por un instante difícil, luego de que en días pasados el tío de la actriz, de nombre Javier, falleciera a causa del Covid-19. Ante tal situación, su madre, Glenda Reyna, le dedicó a su hermano una sentida despedida, evocando aquellos años en los que ambos lograron forjar una estrecha cercanía, siempre cómplices y apoyándose de manera mutua. “Buen viaje amado hermano, y gracias por existir…”, escribía el 12 de octubre la exmodelo al final de su sentida carta. Ahora, ha sido la protagonista de la cinta Baby Driver quien, en su reciente regreso a las redes sociales, ha roto el silencio sobre esta situación, sin dejar de recordar a sus seguidores la importancia de acatar las medidas de precaución necesarias ante la presencia del virus, el cual ha afectado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, Eiza compartió dos fotografías de su tío, para luego expresar su sentir frente a esta lamentable circunstancia, tras la cual sus seguidores le han hecho llegar un sinfín de condolencias. “Tío, descansa en paz”, se puede leer al inicio de la publicación en la que incluye otro mensaje. “El coronavirus es extremadamente grave y debe tomarse con consciencia. Perder a nuestro tío de una manera tan inesperada ha sido desgarrador, por decir lo menos…”, escribió la intérprete de lo más conmovida, dando muestra de lo mucho que le afectó enterarse de esta noticia, que además la ha hecho reflexionar a profundidad en torno a estos acontecimientos que han modificado las dinámicas de muchas familias.

Sin decir más palabras, Eiza también hizo un fuerte llamado a sus fanáticos a actuar con responsabilidad durante este periodo, en el que los contagios incluso han ido en aumento en varios países debido a los rebrotes, según han dado a conocer organismos como Naciones Unidas a lo largo de estos últimos meses. “Por favor, usen mascarilla y manténganse seguros”, finalizó la actriz, quien siempre se ha mostrado transparente con los acontecimientos de su vida personal, y en esta ocasión tampoco ha sido la excepción.

VER GALERÍA

La sentida despedida de Glenda Reyna

En la carta que Glenda Reyna hizo público el fallecimiento de su hermano, dejó ver parte de las entrañables enseñanzas que le ha dejado enfrentar un suceso como este, manteniendo firmes las esperanzas y dispuesta a salir siempre adelante. “Me recordaste con tu partida que no hay que perder el tiempo…, que la vida es ahorita, que ni todo el dinero, ni todo el éxito, ni todo el control de lo que pensamos que es lo correcto, realmente es la vida. Gracias eternas porque muy a mi pesar de lo que me rompe tu partida, me pone de nuevo en la existencia de la vida, que aunque esté rota, viviré más intensamente lo mucho o lo poco que me quede de vida…”, expresó la empresaria.

“Fuiste y serás una delicia de hermano, un ser que no recuerdo jamás haberte visto enojado, siempre sonriendo y de buen humor y tus heridas te las lamías como te daba la gana. Porque ese fuiste tú, un ser libre, aquí me quedo aún en custodia de vivir tus formas…”, reiteró Glenda, quien de inmediato recibió las condolencias de varias personas cercanas a su círculo, entre ellos varios famosos como Angelique Boyer y Ana de la Reguera, tan solo por mencionar a algunos. En su momento, la madre de Eiza también expresó su indignación por la manera en que aconteció la partida de su hermano, debido al coronavirus que, sin esperarlo, también ha golpeado a los suyos. “Tu partida no debió de existir, simplemente vino esa (el virus) y se metió en ti, y hoy nos priva de ti así como si nada , a ti que eras que eras un ser alegre…”, recordó.

VER GALERÍA