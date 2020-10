América Guinart habla de la reacción de Alejandro Fernández a la boda de su hija: ‘Sí la sufrió’

Hace poco más de dos meses Camila Fernández se convirtió en la primera hija de Alejandro Fernández en llegar al altar. Después de que El Potrillo confesara que el día de la boda de su hija, fue uno de los más difíciles de su vida, es ahora América Guinart, mamá de la novia, quien contó a Ventaneando cómo “sufrió” el cantante por la decisión de su hija quien, le dio el “sí acepto” a Francisco Barba el pasado 1 de agosto, en una boda de ensueño realizada en Zapopan, Jalisco. La exesposa del intérprete de Me dediqué a perderte contó que el papá de la novia estaba tan nervioso con el matrimonio de Camila que, incluso, le pidió que la persuadiera para no casarse. Entre risas, la tapatía admitió que los novios estaban tan convencidos de su decisión que prefirió convertirse en su gran cómplice durante sus preparativos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque América creía que le iba a resultar más complicado ver a su hija dar este paso, reconoció que la vio tan feliz que nunca dudó en su decisión; sin embargo, Alejandro no estaba tan convencido por lo que le pidió que interviniera: “Sí, su papá sí la sufrió. Yo decía, ‘o yo debería estar así’, pensé que yo iba a esta así y no, yo estoy muy feliz por ella, te lo juro, la veo feliz y me llena de felicidad por ella, desde los preparativos. Por eso, cuando Alejandro me decía: ‘Convéncelos de que se esperen’, mira, me sentaba con ellos y hasta me emocionaba yo también, me paraba y le decía, ‘Alejandro, la verdad, no los puedo convencer, están segurísimos de que eso es lo que quieren hacer y están enamoradísimos”, recordó Guinart.

La mamá de la novia recordó que, en cuanto Camila les dio a conocer que se iba a casar, Alejandro platicó con ella para plantearle la posibilidad de esperar un tiempo: “Su papá sí le decía espérate no te cases ahorita estás muy chica y ella le decía, ‘ustedes se casaron así también’, es más, yo tenía un año menos que Camila y, bueno, yo los veía tan enamorados y tan seguros, porque sí, yo intentaba persuadirlos, tanto su papá como yo, pero yo lo único que le decía a Alejandro es: ‘ya hablé mil veces con ellos y lo que veo es que está segurísimos y enamoradísimos’”. Aunque se mostró muy inquieto antes de la boda, una vez que la entregó en el altar, el cantante se sintió seguro de la decisión de su hija: “Me dijo: 'Yo la vi ahí tan feliz, le vi la cara a Camila de tanta felicidad que también yo me sentí así de: ‘¡Qué bueno que se case! y que esté tan contenta’”, detalló.

VER GALERÍA

Debido a la excelente relación que tiene con sus hijos, América reconoció que, antes de que Camila hiciera oficial su compromiso, ya le había adelantado un poco de su plan: “Estábamos todos en Puerto Vallarta, entonces nos dijo. A mí ya me había dicho: ‘Mira mamá es que se casó la mamá de él por segunda vez, entonces él se va a quedar solo y no se quiere quedar solo y, mira mamá, es que para casarnos’. Yo dije, esta trae la cuarentena, el encierro, todo el rollo que trae uno, yo le decía: ‘Cami, pasando la cuarentena ya vemos’ y no”, contó. La exesposa de El Potrillo aseguró que, durante el aislamiento, su primogénito, quien se acaba de comprometer con su novia, también comenzó a hablar de matrimonio: “Empezó a hablar Alex de boda con Alexia, porque yo también les fui diciendo, ‘ustedes ya vayan viendo si se casan’, por el tema de Camila”.

El Potrillo se sincera sobre la boda de Camila

En septiembre pasado, Alejandro Fernández concedió una entrevista a Pati Chapoy en la que reveló que, ser el papá de la novia, fue un papel muy complicado para él. El cantante se confesó cuando la periodista lo cuestionó sobre si no había intentado hablar con Camila antes de la boda: “Sí, obviamente que sí, no fue nada fácil Pati, yo creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida, pero pues ni modo, así lo decidieron y cuando estuve en la boda, en la iglesia, y vi lo feliz que estaban no tuve que más que callarme”, comentó, confirmando la versión de América Guinart sobre que, ese día, el amor de Camila y Francisco se notaba a kilómetros. Aunque no fue fácil entregar a su primera hija en el altar, pronto, el cantante volverá a ser protagonista en la boda de su hija mayor, Alejandro Jr, quien hace poco se comprometió con su novia Alexia.

VER GALERÍA