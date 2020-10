Chantal Andere comparte que dio positivo a la prueba de Covid-19

Hace dos semanas Chantal Andere brilló con luz propia durante el estreno del programa Tu cara me suena, proyecto con el que retomó su actividad laboral, luego de pasar la cuarentena con su familia en la Ciudad de México. Aunque la producción se ha conducido bajo estrictas normas de seguridad, lamentablemente, la actriz reveló que ha dado positivo a la prueba de Covid-19, una situación en la que también se encuentran tres más de sus compañeras. Debido a la ola de contagios, se ha anunciado que el programa será suspendido hasta que existan las condiciones de salud para volver a grabar. Si bien, Chantal dio a conocer que sus síntomas son casi nulos, su compañera, Melina León, ha sido ingresada a un hospital de Miami por un cuadro de pulmonía.

A través de su cuenta de Instagram, Chantal Andere dio a conocer la noticia: “¡Hola!, ¿cómo están?, espero que muy bien quiero comentarles, como algunos de ustedes ya saben, estoy en un increíble proyecto que se llama Tu cara me suena US, en Univisión, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba de Covid, como varios de mis compañeros, desafortunadamente. Me siento muy bien mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible, afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generosa conmigo. Les pido sus oraciones y su buena vibra, voy a estar en contacto, no se preocupen, primero Dios, todo va a estar muy bien.”, se le escucha decir en la primera parte de su mensaje.

La actriz continuó: “Quiero agradecerle a Univisión y a la producción de Tu cara me suena por tanto amor y tanto cariño para mí. Les mando un beso, bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto”, finalizó. La publicación de Chantal provocó la reacción de 11 mil de sus seguidores, entre ellos, sus amigas Lucero y Paulina Rubio quienes le dejaron mensajes de aliento. La intérprete de Electricidad escribió: “Ánimo mi preciosa Chanty. Nuestras oraciones, contigo y muy pronta recuperación. Te mando miles de besos”. Por su parte La Chica Dorada comentó: “Amiga hermosa aquí estamos para lo que se necesite. Tu familia postiza estamos aquí pendientes”. Aunque recientemente Chantal reveló que el destino la separó de Paulina, su amiga de la infancia, ahora la cantante le expresa su apoyo incondicional.

En las últimas horas se han confirmado cuatro casos dentro de la producción del programa Tu cara me suena situación que hizo que la producción tomara una decisión drástica para salvaguardar la salud de todos los involucrados: “Lo primero que a mí me toca comunicarles esta mañana es que Univisión y el equipo de producción de Tu Cara me suena ha tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto, la emisión de este domingo y, futuras emisiones, quedan en pausa hasta que estemos con una situación normalizada”, comentó Rafael Araneda, conductor del programa en entrevista con el programa Despierta América, donde también se dio a conocer el comunicado del cardiólogo que atiende en el hospital a Melina León: “Ha sido admitida por pulmonía viral, se encuentra estable con buenos niveles de oxigenación. Todos los marcadores inflamatorios han estado dentro de los niveles normales, esperamos su recuperación”, informó el doctor Luis Ortiz-Muñoz.

Debido a su hospitalización, Melina León no ha hecho referencia a su estado de salud, pero fue ella quien hace unos días utilizó su cuenta de Instagram para darle a conocer a sus seguidores que dio positivo a Covid. También por esta red social Sandra Echeverría comunicó a su público que se encontraba en cuarentena por la misma razón: “No soy mucho de estar compartiendo estas cosas, pero por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de @tucaramesuenaus, les cuento que ayer salí positiva en Covid. Nos parece a todos increíbles porque, tanto el programa, como nosotros, hemos tenido todas las medidas de precaución (…) de síntomas, ayer tuvimos algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y sí se siente algo de asfixia, pero mis niveles de oxigenación están súper bien”, se lee en el feed de su perfil.