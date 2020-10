Alex Speitzer sobre lo que más atesora de su nueva serie: ‘La gente especial que ahora forma parte de mi vida’

A su corta edad Alejandro Speitzer cuenta con una larga y exitosa carrera en la pantalla, pues inició en el mundo de la actuación desde que era apenas un niño. Con el paso de los años, ha ido adquiriendo experiencia y madurando como actor en cada uno de los proyectos que emprende. El intérprete de 29 años, quien recientemente se convirtió en embajador de una conocida marca de lujo, ha confesado estar muy feliz y satisfecho por haber trabajado en la serie Alguien tiene que morir. Y es que según ha contado en una entrevista reciente, además de los aprendizajes, esta producción le ha dejado entrañables amistades y personas muy especiales en su vida. Aunque no ha querido mencionar explícitamente el nombre de Ester Expósito, sus palabras bien podrían esconder una dedicatoria especial a la guapa actriz española, con quien se flechó en dicha serie.

Emocionado ante el estreno de la mini serie dirigida por Manolo Caro, Alex reveló qué es lo que se lleva de este proyecto. “Mucho, mucho aprendizaje después de estar compartiendo con un elenco y un director como lo es Manolo, sales con un aprendizaje que es enorme”, contó en entrevista para el programa De Primera Mano. Sin embargo, aunque aprecia mucho las lecciones que le ha dejado el trabajar con reconocidos histriones como Carmen Maura y Cecilia Suárez, el joven intérprete admitió que lo que más valora son las relaciones personales que estrechó a raíz de su participación en Alguien tiene que morir. “Yo lo que más destacaría es los amigos que me llevo, y la gente especial que ahora forma parte de mi vida”, señaló.

Estas sinceras palabras recuerdan al reciente mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que agradeció haber tenido la oportunidad de trabajar con tan talentosos actores y director y que hizo una mención especial a Ester, en la que expresó la gran admiración que le tiene como actriz. “Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara; si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram al compartir varias fotos junto a sus colegas. “Quieres contar historias, quieres conectar con la gente, pero también quieres contar historias con gente como esta, desprendidas de cualquier cosa y dispuestas a jugar el juego contigo, de forma honesta y siendo agradables, disfrutando el conjunto”, agregó Alex en la entrevista para De Primera Mano.

Tras el rotundo éxito que alcanzó en Élite, llegó a Ester la oportunidad de trabajar en una nueva serie para Netflix, de tan solo tres capítulos y situada en una realidad y tiempo completamente distintos. “Para mí era un regalo como actriz poder trabajar con gente tan increíble, tan talentosa, con la que he tenido oportunidad, he aprendido muchísimo de ellos y los he disfrutado mucho”, dijo por su parte en entrevista para el programa de Imagen Televisión, sin mencionar ningún nombre. A su vez, admitió que desde hace tiempo tenía la ilusión de trabajar con el creador de La Casa de las Flores. “Trabajar con Manolo también era algo que tenía muchísimas ganas y que o podía dejar pasar, y también la historia”, confesó.

Ester y la vez que la prensa le preguntó por Alex

Pasaron varios meses para que el galán mexicano y la actriz española confirmaran su romance surgido en los sets de Alguien tiene que morir, sin embargo, desde que lo hicieron no ha dejado de presumir su amor en redes sociales, e incluso se han dejado ver juntos en algunas alfombras rojas. No obstante, hace unas semanas, durante el emblemáticos Festival de Cine de San Sebastián, Ester fue cuestionada directamente sobre su relación con Alex, pregunta que al parecer la tomó por sorpresa, pues sólo atinó a decir unas cuentas palabras. “Te vemos muy bien acompañada de tu chico”, le comentó una reportera de la agencia española de noticias Gtres a finales del mes pasado. “Bueno sí, muy bien acompañada. Tengo mucha suerte, gracias”, fueron las únicas palabras de la intérprete antes de alejarse de la cámara.

