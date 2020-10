Roberto Palazuelos recibe un Doctorado Honoris Causa

Los últimos días Roberto Palazuelos ha acaparado los titulares, primero por sus reveladoras declaraciones durante una entrevista con Yordi Rosado, donde narró la anécdota de su niñez en la que se vio involucrado en una investigación del FBI; ahora, es noticia por presumir en redes sociales el Doctorado Honoris Causa que recibió por parte del Colegio Internacional de Profesionistas C&C. El actor y abogado utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes de la investidura, incluso compartió una foto del documento avalado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Recientemente, el actor compartió su lado más personal durante su participación en el programa La última y nos vamos donde habló de la difícil situación que vivió desde niño con su mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de varias historias, el actor compartió imágenes de la ceremonia: “Gracias a los senadores y diputados distinguidos Doctores por este honor”, escribió. Según informó, este título le fue entregado en el marco de la Cumbre Mundial del Conocimiento 2020, es importante aclarar que este es un distintivo que otorgan las universidades y no se trata de un doctorado académico, además se puede otorgar a personas destacadas que, hayan o no, formado en la institución que lo emite. Hace unos años, su carrera como empresario lo enfrentó a la necesidad de conocer sobre las leyes mexicanas, situación que lo llevó a estudiar Derecho, ya con su título como abogado, se defendió de un problema legal que tuvo durante el sexenio de Felipe Calderón.

VER GALERÍA

Palazuelos ha revelado que, gracias a esta preparación pudo evitar que se le expropiaran varias tierras donde construyó uno de sus hoteles en Tulum: “De las figuras jurídicas que hay, la peor que te pueden aplicar es que una autoridad que tenga facultad para hacerlo te aplique la expropiación, pero la expropiación tiene que ser por fin de utilidad pública y mediante indemnización, así como los gobernados estamos regidos por una ley y estamos obligados a respetarla, también la autoridad está regida por una ley. Entonces, la autoridad lo hizo mal y les ganamos, metimos un amparo en contra del decreto que estaba mal hecho y les ganamos, fue un litigio de seis años”, comentó en 2019 en un encuentro con la prensa, de acuerdo con información del programa De Primera Mano.

El actor adquirió tanto conocimiento en el tema, durante los seis años de juicio que, a principios de 2019 acudió a la Facultad de Derecho de la UNAM para dar una clase sobre expropiación, una figura legal que lo llevó a convertirse en abogado y a salvar uno de sus hoteles en la Riviera Maya. Palazuelos estudió derecho en la Universidad TEC Milenio, en el plantel de Cancún, lugar donde tuvo lugar aquel agotador litigio. Aunque sí ejerce como abogado, está más enfocado en sus facetas como empresario y actor, recientemente anunció su regreso a la pantalla chica en la serie 40 y 20. Cabe destacar que los últimos meses han sido muy buenos en la carrera de Palazuelos, tras el éxito que tuvo en MTV y en Netflix su reality show.

VER GALERÍA

Roberto Palazuelos y su talento como empresario

Además de su talento como actor, Roberto Palazuelos resultó ser un excelente empresario, una situación que se dio gracias al buen ojo que tuvo a la hora invertir en el que se ha convertido en el destino turístico más cotizado del país: “Yo llegué a Tulum por azares del destino y cuando yo llegué se reían de mí, todos mis amigos fresas me decían: ‘¿Qué haces en ese pueblo de hippies?, hay moscos, no hay luz, no hay carretera, todo es terracería, ¿qué haces ahí?’. Pero yo de chavito, me habían corrido de la escuela y me mandó mi papá a salvar el año a Cancún, cuando tenía 14 años, entonces, lo vi virgen, vi lo que pasó y dije: ‘Va para allá’ (…) Por ejemplo, a mí, por uno de mis hoteles me dan 16 millones de dólares por él, me costó 110 dólares”, comentó el actor durante una entrevista con Adela Micha, en 2018, para el programa La Saga.