Cobijado por Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray reacciona a las acusaciones en su contra

En medio del dulce momento por el que están atravesando Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray quienes, tras un año de noviazgo, se comprometieron en septiembre pasado, una entrevista de la exesposa del periodista los pone en el ojo del huracán. Como nunca, el conductor del programa ¡Qué importa! habló de su pasado luego de que Rachel Warrington Blair, su exesposa, lo acusara a través de una revista de circulación nacional, de violencia doméstica. Preocupado por aclarar esta situación, el periodista acudió, en compañía de su prometida, a los programas De Primera mano y Sale el sol para desmentir dicha versión y explicar por qué, luego de 20 años de divorcio, su exesposa reapareció a sólo tres semanas de su boda con su compañera de emisión.

Con el objetivo de limpiar su imagen, Eduardo comentó en el programa De Primera Mano: “Buena parte de lo que dice esta señora es un infundio, una calumnia, una mentira absoluta”. Por otra parte, el conductor admitió que en la época en la que sostuvo su primer matrimonio sí enfrentó una situación de excesos en su vida: “Tuve un problema grave de adicción en los 90 y sí me la pasaba en la parranda y justamente en los años que estuve con esta persona teníamos una relación la cual, lo que nos unía, era precisamente la droga. Cuando me divorcié de ella le empecé a meter duro al deporte y me deshice de mis adicciones”, explicó. Atribuyó la reaparición de su ex a su próxima boda: “Entiendo que lo que ella quiere es hacer daño y sacar esto en este momento en el que Sofía, que ha estado conmigo y adoro con toda mi alma, en cuanto anunciamos que nos íbamos a casar”.

Sobre las acusaciones de violencia, Eduardo quiso dejar en claro que jamás ha tocado a una mujer y explicó por qué decidió tomarse el tiempo de desmentir esta información: “Es importantísimo para un servidor que siempre ha sido pro mujer, pro igualdad, pro respeto de las mujeres que, además tengo una hija de 13 años, no me preocupa lo que ella pueda pensar, porque sabe quién es su papá, pero quiero darle el ejemplo de que cuando alguien se pasa y abusa uno tiene que dar la cara y decir la verdad de las cosas. Sí me siento agraviado, muy molesto, porque se me está achacando un delito, no es un tema ligero, no es un tema menor y lo estamos analizando con abogados a ver qué se puede hacer, cómo vamos a proceder, pero no nos vamos a quedar así”, añadió.

Aseguró que esta difamación le resulta muy ofensiva pues está en juego su imagen: “No hay que dejarse, me está atacando en algo que es muy importante porque es mi prestigio, mi calidad humana, me están acusando de algo que yo detesto, deploro que me parece repugnante, el golpear a una mujer y que me lo achaquen a mí, sí me duele”. Durante su visita al programa Sale el Sol reveló por qué tuvo que buscar a su exesposa: “Apareció esta publicación en una revista, en la cual, se dicen muchas cosas de mí, lo dice una mujer con la que yo estuve casado hace más de 20 años, me casé con ella en 1994, cuando yo tenía 24 años y me divorcié de ella hace 20 y ahora empezaron a salir publicaciones de ella por diversas razones, la principal, porque me quiero casar con Sofía, me voy a casar con Sofía a la que amo con toda mi alma. Nos vamos a casar por el civil, en breve, dentro de muy poco (…) queremos casarnos también por la iglesia, queremos tener una boda religiosa, queremos tener hijos y queremos educarlos en la fe católica. Para ello, necesitábamos anular mi matrimonio religioso anterior”.

El apoyo incondicional de su prometida

Por su parte, Sofía Rivera Torres reveló que fue ella quien le pidió a Eduardo que buscara a su exesposa para que el divorcio por la iglesia comenzara: “Debo de reconocer que me siento un poquito culpable y me arrepiento muchísimo porque mis dos abuelas son super católicas, mi abuela, en paz descanse falleció el año pasado, era super guadalupana, algo que nos transmitió a todos. Ahora mi abuelita, que es la última de las abuelas y abuelos, tiene 91 años y yo soy la nieta más chiquita y la única que no se ha casado, entonces su sueño verme casada”, comentó.

La prometida de Videgaray dejó claro que está segura de quien es el hombre con el que llegará al altar: “Todo México ha visto a Eduardo crecer, lo han visto madurar, lleva 30 años en los medios, me refiero a creció y maduró entonces creo que las personas que conocer a Edu por su carácter (…) yo tengo la certeza de que sí era muy importante brindarle atención a este tema y yo creo que lo único que nos queda decir es que yo no soy una mujer tonta, elijo con cuidado con quién me meto y este hombre es el amor de mi vida, este hombre es mi alma gemela y este hombre es la persona más buena y bondadosa que conozco”, finalizó.