'Si no me ha tocado es por algo', José Ron al hablar de su vida amorosa El actor dio detalles de cómo vive su soltería en estos momentos en los que ha preferido enfocarse en otra de sus pasiones

Hace algunos meses, José Ron y Jessica Díaz decidieron poner punto final a su relación sentimental. Sin embargo, ambos quedaron como muy buenos amigos, situación de la que el actor ha hablado abiertamente en varias entrevistas, así como en la interacción que tiene con sus fanáticos a través de las redes sociales. Mientras tanto, disfruta al máximo esta etapa de soltería, cuidando de sus perros, viviendo en Valle de Bravo y refugiado en la música, otra de sus más grandes pasiones. Lo cierto es que las experiencias ligadas al corazón le han servido al tapatío para reflexionar a profundidad sobre diversos aspectos, como el hecho de tener claro qué es lo que hoy busca encontrar en una pareja.

Al abordar el tema, Ron ha hecho énfasis en lo que para él implica estar soltero, situación que a la par le ha permitido enfocarse en otros aspectos de su vida que lo mantienen muy entusiasmado. “Estoy soltero, disfrutando, muy tranquilo. También me encanta estar solo. Antes de mi última relación duré tres años soltero y me encanta estar así, enfocarme en mis proyectos, en mis pasiones, uno de ellos es la música…”, explicó el galán de telenovelas a People en Español, durante la realización de un panel virtual denominado Festival en Casa. “Ahora que estoy otra vez soltero me enfoco de lleno en todo esto…”, agregó durante la charla, dando muestra de la transparencia con la que siempre se ha manejado al hablar de su vida personal.

Pero uno de los instantes que más atrajo la atención durante la conversación fue cuando el protagonista de historias como Te Doy la Vida o Rubí se sinceró sobre lo que busca en una pareja, o en la que sería su mujer ideal, expresándose de la manera más directa y destacando la importancia de siempre conservar la paciencia. “Nos vamos poniendo más exigentes con el paso del tiempo. Creo que es una cosa de conexión, de encontrar esa mujer perfecta para ti o que yo sea el hombre para ella. Creo mucho en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo…”, aseguró el intérprete. “Pero sé que esa persona ideal para mí está en alguna parte del mundo y algún día la voy a conocer…”, señaló durante la charla, en la que reconoció estar más concentrado en su trabajo a lo largo de estos meses.

Lo que ha dicho de su ex

Es por todos sabido lo reservado que es José Ron al hablar de las parejas que ha tenido, sin embargo, cuando se refiere a ellas lo ha hecho con todo respeto, como recientemente ha ocurrido cuando sus seguidores le preguntaron por Jessica Díaz. “Me gusta apoyarla en sus cosas, en su sueño por la música, porque compartimos este amor por la música y ya, la quiero mucho y siempre le voy a desear cosas muy lindas…”, explicó el actor en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, en la que además dijo que le parece raro que muchas personas sigan interesadas en saber más al respecto, por lo que fue directo al referirse a la actriz y cantante. “Somos amigos, no somos novios…”.

Eso sí, Ron no ha escapado de que surjan rumores en torno a las posibles causas de sus rupturas sentimentales, versiones las cuales ha echado por tierra y a las que no suele dar importancia. “Yo afortunadamente no hago caso a ese tipo de cosas, créeme que he pasado por bastantes en donde ya hoy en día lo que salga, lo que digan o algo no me interesa, no me importa pues porque yo sé como soy, la gente cercana sabe muchas veces la realidad de muchas cosas y lo que pueda salir… yo no puedo estar convenciendo todos los días a toda la gente de lo que soy, de lo que es o de una publicación… prefiero enfocarme en ser feliz, en mi presente y seguir cumpliendo sueños…”, confesó en días pasados a los micrófonos de El Gordo y la Flaca.

