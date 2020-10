Yalitza Aparicio y Ester Expósito juntas, ¿cuál es la razón?

A raíz del rotundo éxito de la cinta Roma, Yalitza Aparicio se convirtió en una celebridad, y aunque ha pasado un tiempo desde que aquella película, ella sigue estando presente en el ojo público, inmersa en distintos proyectos y apoyando diversas causas. Por su parte, Ester Expósito se encuentra en el mejor momento de su carrera, tras el triunfo en pantalla de la serie Élite, la actriz española sigue siendo todo un referente del talento joven. Ahora, se ha dado a conocer que estas dos mujeres estarán juntas en una nueva y prometedora producción, la cual tiene a sus fans muy emocionados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Yalitza y Ester participan junto a la actriz chilena Daniela Vega y la cantante británica Shirley Manson en Peace Peace Now Now, una serie documental enfocada en las historias de mujeres latinas sobrevivientes de la violencia de género cuyo estreno está previsto para enero del próximo año. “Estoy emocionada de saber que estas historias se contarán desde las perspectivas de cuatro mujeres cada una de las cuales hemos luchado en nuestros campos de alguna manera y hemos buscado traer atención vital para sus casos”, dijo la actriz mexicana en declaraciones recogidas por Variety. La estrella de Roma será la encargada de presentar el tercer capítulo de esta producción, en el cual ella visitó a las abuelas de Sepur Zarco en Guatemala, quienes han luchado por conseguir justicia luego de ser víctimas de diversos crímenes cometidos por ex oficiales militares.

VER GALERÍA

Por su parte, Ester Expósito presentará el cuarto y último episodio de la primera temporada de esta serie documental, el cual se rodará en su natal España en diciembre. De acuerdo a la citada publicación, la estrella de Élite, “utilizará su perspectiva como influencer para arrojar luz sobre Lydia Cacho, una mexicana ahora exiliada en España”. La actriz de 20 años se encuentra ahora promocionando su nueva serie Alguien tiene que morir, en la que trabajó bajo la dirección de Manolo Caro y compartió créditos con varios mexicanos destacados: Cecilia Suárez, Alejandro Speitzer e Isaac Hernández.

VER GALERÍA

Un gran paso en la carrera de Yalitza

Emocionada por este nuevo proyecto, Yalitza compartió en sus Instagram Stories la nota de Variety, en la que se destaca su trabajo conjunto con Vega, quien protagonizó la cinta Una mujer fantástica, ganadora del Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en 2018. Esta colaboración internacional sin duda representa un gran paso en la carrera de la actriz mexicana, quien hace unos meses fue invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés), encargada de elegir a los ganadores de los Premios Oscar. La joven originaria de Oaxaca compartió entonces con mucha emoción esta noticia, luego de que dicha institución diera a conocer en su sitio web un comunicado con los nuevos miembros.

Ester y sus nuevos proyectos

Por su parte, para Ester no es del todo ajeno el tema que se abordará en Peace Peace Now Now, pues, aunque ahora sus papeles más famosos han sido en historias muy distintas, comparten ciertos guiños con el eje principal del documental. Al hablar de Cayetana, su personaje en Alguien tiene que morir, la actriz española la describió como “una chica con una educación muy machista”, en una entrevista con la agencia EFE. De ahí que destacó la importancia de la equidad de género. “Hay que mantener viva la lucha por la igualdad”, opinó. “Hay que conocer nuestra historia. Esta serie es fundamental por el mensaje que va a plantear a la sociedad y así darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas”, dijo respecto a esta producción de Netflix que está ubicada en España en los años 50, específicamente en una familia muy conservadora.

VER GALERÍA