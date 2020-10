Ha fallecido Conchata Ferrell, la actriz que interpretó a Berta en 'Two and a Half Men' La entrañable actriz partió a la edad de 77 años, según fue confirmado

Muchos fanáticos recordarán con cariño a Berta, el entrañable personaje de la serie Two And a Half Men, y el cual fue interpretado por la actriz Conchata Ferrell, quien ha fallecido este 13 de octubre a la edad de 77 años. La lamentable noticia fue dada a conocer por diversos medios estadounidenses, indicando que las causas del deceso están relacionadas con los problemas de salud que aquejaron a la actriz a lo largo de estos meses, quien al parecer perdió la vida tras las complicaciones derivadas de un paro cardiaco. Mientras tanto, las reacciones han sido constantes entre los seguidores de la popular producción televisiva protagonizada por Charlie Sheen, y en la que Ferrell interpretó el papel de una empleada doméstica, que se distinguió por su espontaneidad y su simpatía para provocar risas entre el público.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de un breve comunicado en sus redes sociales, Warner Bros. Television confirmó la noticia de la triste partida de Ferrell, quien se caracterizó por la gran sonrisa y la actitud tan positiva que siempre proyectó frente a las cámaras. “Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años en que nos trajo risas como Berta, las cuales perdurarán por siempre”, se puede leer en la publicación, la cual fue ilustrada con una fotografía de la actriz, que destacó por su talento durante de 12 temporadas en Two And a Half Men, y por la cual incluso fue nominada en dos ocasiones al Premio Emmy, una en el año 2005 y otra en 2007, tan solo por mencionar algunos de los reconocimientos acumulados a los largo de su carrera.

Entre los detalles que han sido dados a conocer sobre el fallecimiento, Variety ha publicado que la partida de la intérprete ocurrió en un hospital de Sherman Oaks, en California, información que ha sido revelada luego de que la publicación se pusiera en contacto con un representante de Warner Bros. Television. Por otro lado, TMZ da a conocer que el deceso de Conchata aconteció a las 12:30 de este 13 de octubre, y que además siempre estuvo acompañada por sus seres queridos, quienes permanecieron muy pendientes de ella durante todos estos meses, los cuales fueron difíciles para la reconocida actriz.

VER GALERÍA

Los problemas de salud de Conchata

En mayo pasado, se dio a conocer que Conchata había sido ingresada en la unidad de cuidados intensivos, en la cual pasó cuatro semanas, y fue durante esa difícil estancia que sufrió un paro cardiaco. Posteriormente, se supo que había sido trasladada a un centro de tratamiento a largo plazo, en donde se mantuvo conectada a un respirador y a base de diálisis. TMZ también señala que la situación por la que fue ingresada en mayo, estaba relacionada con una dolencia que tuvo en diciembre de 2019, aunque no se especifican más detalles sobre el padecimiento. Las horas posteriores también se ha podido saber que debido a la pandemia de COVID-19, su esposo Arnie no había podido visitarla.

La originaria de Charleston, en Virginia, participó en un total de 212 episodios de Two And a Half Men, esto a lo largo de 12 años de transmisión de la serie, para ser exactos de 2003 al año 2015. Recientemente, interpretó el papel de Shirley en un episodio de la comedia de Netflix titulada The Ranch, sin dejar de mencionar algunos de los proyectos cinematográficos en los que particpó, tales como Edward Scissorhands, Network y Crime and Punishment in Suburbia, entre otros. A Conchata le sobreviven su esposo, una hija y dos hijastras.

VER GALERÍA