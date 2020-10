Contundente, Esmeralda Pimentel responde a quienes han criticado su look de cabello corto

Si algo caracteriza Esmeralda Pimentel es su la transparencia con la que se maneja frente a los reflectores y su gran capacidad para reinventarse siempre que sea necesario, por tal motivo, en días pasados tomó la decisión de despedirse de su larga melena. Y aunque de inicio tal transformación respondió a un aspecto profesional, hoy se siente orgullosa del impacto que personalmente ese cambio radical ha traído en su vida, pues a la par de lucir bellísima con el cabello corto, ha recibido un sinfín de elogios por parte de sus fieles seguidores. Sin embargo, reconoce que no ha estado exenta de ser objeto de críticas, principalmente de muchos hombres, quienes han reaccionado con sorpresa e incluso disgusto al presenciar su nueva imagen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Yo me doy cuenta como que los hombres como que no saben cómo acomodar su masculinidad cuando me ven así con el pelo corto, como que les shockea, como que no saben cómo comportarse conmigo, cómo acercarse conmigo, es un proceso bien interesante…”, comentó la protagonista de la puesta en escena Vuelos Solitarios, en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula. “Soy por primera vez en mi vida esta persona, francamente y fue un proceso de vulnerarme a voluntad, sí por supuesto por un proceso creativo como es el de los Vuelos Solitarios, de esta obra, pero también ha sido un proceso personal muy interesante…”, aseguró a lo largo de la reveladora charla.

Esmeralda abrió su corazón para hablar de la nueva mirada con la que hoy percibe todo a su alrededor, consiente de que existen personas que siempre están dispuestas a emitir comentarios negativos, aunque ha asumido la situación con plena madurez y sintiéndose más libre que nunca de hacer lo que más le guste. “No sabes la cantidad de comentarios ofensivos y violentos que he recibido desde que publiqué la primera foto con el pelo corto, específicamente de los hombres. Mis mensajes directos en Instagram están plagados de ‘qué fea, qué masculina…’, y digo ¿de verdad a ese nivel hemos llegado? O sugiriéndome ‘por favor no vuelvas a tomar esta decisión de cortarte el pelo, por favor ya déjatelo crecer, te vas a ver mejor’… soy mucho más que un pelo, soy mucho más que un físico, y respeto. Para mí es muy evidente esta cuestión que tienen los hombres, y sí digo los hombres porque han sido el 98 por ciento de los comentarios de los hombres de creer que las mujeres somos de su propiedad, nuestra imagen, nuestras decisiones; chicos, hagan trabajo interior…”.

VER GALERÍA

Una nueva Esmeralda

Lo cierto es que para Esmeralda, cambiar de look fue prácticamente dar un paso definitivo a una evolución personal que ha cobrado gran significancia, no solo porque a partir de ello ha recibido más propuestas profesionales, según cuenta, sino porque hoy puede sentirse muy orgullosa de la mujer en que se ha convertido. “Estoy muy contenta, vale la pena. Muchas personas me han dicho, ‘¿por qué te cortaste el pelo de manera tan radical para solo dos funciones?’. Vale la pena, dos funciones o toda una temporada o una gira, para mí tiene el mismo valor… justo este corte de pelo me abrió más trabajo…”.

Así mismo, cortarse el cabello ha tenido un impacto todavía más profundo, pues eso ha repercutido en su estado ánimo, sin olvidar mencionar lo práctico que esto le ha resultado. “Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz y más consiente de la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto…”, dijo en un tono simpático durante la entrevista.

VER GALERÍA