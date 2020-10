Dulce María y Paco Álvarez celebran el primer aniversario de su boda civil

A lo largo de estos meses, Dulce María ha tenido la dicha de escribir las páginas de su historia de amor inmersa en un mar de emociones. Por un lado, la estrella permanece ilusionada con su próximo debut en la maternidad, y ya con 31 semanas de embarazo, también ha podido celebrar por todo lo alto la llegada de una especial fecha; la del primer aniversario de su boda civil con Paco Álvarez. Por tal motivo, los enamorados no dejaron pasar la oportunidad para dedicarse lindos mensajes, en los que han reiterado el inmenso cariño que los une. Así, los esposos ven hacer realidad cada uno de sus sueños, al mismo tiempo en que comparten con sus seguidores algunos vistazos de cómo marcha el embarazo en estos instantes, como aquellas ocasiones en que la cantante ha posado feliz para presumir su ‘baby bump’.

A través de sus redes sociales, Dulce María escribió una linda carta para su esposo, recordando cómo fue aquel día en que ambos decidieron llevar a otro nivel su relación, cobijados por el amor de los suyos, en un íntimo festejo del cual atesoran los más lindos recuerdos. “Hace un año nos casamos por el civil y ante nuestros seres más queridos y cercanos. No recuerdo haber estado más feliz en mucho tiempo, el tiempo pasa muy rápido…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la cual le ha merecido un sinfín de mensajes con buenos deseos y de “me gusta” por parte de sus fieles fanáticos, quienes han sido testigos de todos y cada uno de los acontecimientos más significativos en la vida de la estrella.

Por si fuera poco, la intérprete reveló algunas fotografías de ese especial día, postales que la llenaron de total inspiración, pues en ellas están plasmadas las muestras de afecto más sinceras. “Ver esas fotos me llena de alegría y nostalgia a la vez por vernos a todos reunidos, abrazándonos, besándonos, amándonos, brindando, celebrando el amor y la vida, la familia. Disfruté cada segundo al máximo. Quién iba a decir que este año sería tan diferente y estaríamos lejos de la gente que amamos también por amor, por cuidarnos…”, escribió al pie de las imágenes en las que aparece vestida de novia luciendo un tocado de flores.

Finalmente, la actriz reiteró su agradecimiento por la oportunidad de vivir el amor en su máxima expresión, y por tener un esposo con el que hará posible su sueño de formar una familia. “Le doy gracias a Dios por encontrarnos, por poner en mi camino a un hombre tan increíble como tú, con el corazón tan grande, siempre dispuesto a amar, a escuchar, comprender y calentar mi corazón con tu amor. Quién iba a decir también que ese amor tan grande que llegó a cambiarnos la vida, ahora se ha convertido en un ser hermoso lleno de luz, en una bebita valiente que crece en mi vientre y que es fruto del amor puro que nos tenemos. Amo estar construyendo contigo nuestra tribu, nuestra familia. Te amo @pacoalvarezv”.

‘Me cambiaste la vida’: Paco a Dulce María

Por su lado, Paco Álvarez también dedicó a su esposa las palabras más bellas, agradeciéndole por la manera en que logró transformar su vida, y por ser su mejor compañera en todos los sentidos. “Hoy cumplimos un año de casados ante la ley. Ha sido un viaje hermoso desde que te conocí, me cambiaste la vida y me hiciste ver que existe el amor de verdad. El que no tiene condiciones ni exigencias más allá de la voluntad de amarnos, respetarnos y luchar por nosotros cada segundo. Fue un día muy especial junto a mis hijos y nuestras familias, un día que nunca olvidaré. Hoy, un año después, nuestra familia crece y pronto abrazaremos a nuestra bebé hermosa. Te amo, las amo, los amo”, finalizó.

