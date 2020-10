‘La Choco’ está de vuelta en México, ¿la veremos en ‘Ventaneando’?

Hace justo un año, en octubre de 2019, Jimena Pérez, La Choco, realizó su primera visita a México tras su mudanza a Madrid, en el verano de ese mismo año. Aunque en sus planes viajar a nuestro país estaba programada hace varios meses, la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 hizo que su visita se retrasara hasta ahora que pudo tomar un vuelo para reencontrarse con su familia y retomar su agenda de trabajo aquí. A través de su cuenta de Instagram, la conductora reveló el pasado 10 de octubre que se encuentra en la Ciudad de México donde está grabando algunas cosas de las cuales no ha dado detalles, como era de esperarse, casi de inmediato, comenzó a ser cuestionada sobre si durante su estancia aquí va a pisar el foro de Ventaneando.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras los cuestionamientos de sus fans, La Choco reveló durante un Live en Instagram con su amiga Rossana Nájera algunos detalles de su visita a nuestro país: “¡Estoy en México! vine a México llegué ayer y la verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz disfrutando, primero la familia”, comentó, sobre si en estos días se incorporará al programa comandado por Pati Chapoy, comentó: “Toda esta semana estaré grabando, para todos los que me escriben de que, si voy a estar en Ventaneando, yo sí voy a estar en Ventaneando cosa que me tiene muy feliz y muy contenta”, dijo.

VER GALERÍA

Durante esta charla, La Choco también habló de la situación en Madrid, donde el pasado viernes se declaró un estado de emergencia con el que se dictaron nuevas medidas de movilidad: “Ahora que llegué a México y que he tenido que hacer algunas comprillas de encargos, sí me he dado cuenta que si hay muchos lugares, la mayoría, en la que te toman la temperatura, debes estar tu sólo, esas medidas, por ejemplo, ya no existen en Madrid y deberían de, o sea, tu vas al súper y nadie te toma nada”, explicó. Aunque Jimena no reveló si está acompañada por su familia, por lo que deja ver en su cuenta de Instagram, este viaje lo realizó sola, pues sus hijos recientemente regresaron a la escuela de manera presencial.

Las nuevas normas en Madrid

El pasado 2 de octubre, La Choco reveló en sus historias en Instagram varias historias en las que explicó en qué consisten las nuevas normas en España: “A partir de hoy a las 10 de la noche, en Madrid, entra en vigor la nueva modalidad de confinamiento, ¿de qué se trata?, no, no vamos estar encerrados, es sólo una restricción de movilidad, tanto en Madrid capital, que somos poquito más de 3 millones de habitantes, y otros 9 municipios tienen restricción de movilidad; es decir, que si no tienes una causa de fuerza mayor, trabajo, escuela, alguna cuestión de salud, no puedes salir de su zona. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No se sabe, se espera que sean 15 días”, dijo.

VER GALERÍA

Como parte de la nueva modalidad de confinamiento, los habitantes de Madrid que desean visitar otro municipio requieren un documento del gobierno que, en su caso, era necesario para llevar a sus pequeños al colegio: “Llegaron ya los salvoconductos, gracias a todos aquellos que andaban con el pendiente. Les explico un poquito, estos papelitos para nosotros sí eran importantes, ¿por qué?, vienen personalizados, viene el nombre de cada niño, con el nombre de la escuela, el grado que están cursando. La escuela de mis hijos no está en Madrid capital, digamos que está en las afueras y aunque hacemos 20 minutos ya es otro municipio, así que, para cruzar esa frontera, necesitábamos ese papel”, comentó la presentadora de Ventaneando.