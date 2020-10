Fernanda Castillo y su posado más especial presumiendo su ‘baby bump’

Fernanda Castillo atraviesa por un momento muy especial, tras anunciar su compromiso con Erik Hayser, en mayo pasado, vino la noticia con la que su vida dio un tierno giro: está esperando a su primer hijo con el actor. Tras gritarle al mundo que está embarazada, la protagonista de Enemigo íntimo ha convertido su cuenta de Instagram en el espacio en el que comparte los detalles de la dulce espera como la serie de fotos que publicó esta mañana en la que presume su baby bump que apenas comienza a notarse. La actriz causó sensación entres sus fans con esta sesión improvisada donde mostró lo linda que luce con sus nuevas curvas.

La actriz acompañó estas fotos de un mensaje en el que reveló que estas instantáneas fueron las primeras que capturó tras enterarse que estaba embarazada: “Estas fueron las primeras fotos, apenas empezabas a notarte afuera, aunque por dentro de mí, ya sentía que estábamos tan conectados que hablábamos, que me entendías y que me cuidabas”, escribió. Este álbum de fotos provocó la emoción de más de 200 mil de sus seguidores que le dieron like. Entre los comentarios que le dejaron en este post, destaca el que le dejó su mejor amiga, la actriz Angelique Boyer: “¡Wow qué emoción! Tan bella que eres y ahora eres magia pura. Que alegría ver tu felicidad mamacita hermosa. Disfruta cada momento”.

Además de Angelique Boyer, la publicación de Fernanda también recibió otro mensaje de Maite Perroni quien le escribió: “Hermosa pureza y magia convertida en mujer, como te quiero y me siento feliz por los tres. Amor, amor, amor”, ante las palabras de Perroni, Castillo le respondió: “Te queremos tanto los 3 Mai. ¡Gracias!”. El post de la actriz también provocó la reacción de otra ex RBD, Dulce María, quien también está esperando a su primer hijo y quien le dejó una emoji de carita con ojos de corazón. En estas imágenes, Fernanda aparece, de cara lavada, acariciando su pancita.

Los síntomas de los primeros meses

Aunque a través de Instagram ha mantenido muy bien informados a sus fans sobre su embarazo, hace unos días, Fernanda concedió la primera entrevista en la que dio detalles de su estado. Durante una plática en el programa Todo para la mujer, la actriz habló de cómo se ha sentido y confesó que Erik Hayser ha presentado más síntomas que ella: “Al principio sí (sintió los malestares). Un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos que los que me han dado a mí”. Aseguró que el aislamiento ha hecho muy especial su embarazo: “Lo estoy disfrutando muchísimo a pesar de que esta pandemia ha traído mucho dolor y muchas malas circunstancias para todo el mundo. De alguna manera he tratado de mantenerme no solo sana físicamente, sino mentalmente y me ha ayudado a hacer una burbuja con Erik y poder estar cuidándome. Nunca me había sentido tan emocionada en este proceso. Me siento muy muy contenta”, explicó.

Por su parte, Erik Hayser también habló recientemente con la prensa sobre la próxima llegada de su primer hijo. El actor acudió a su primer evento bajo las reglas de la nueva normalidad, durante su paso por la alfombra roja, comentó que la contingencia sanitaria hizo que su relación se fortaleciera: “La verdad es que ha sido un embarazo muy pleno, esta oportunidad de quedarnos en casa nos ha dado la fortuna de vivirlo en tranquilidad y plenitud”, comentó, de acuerdo con información de Ventaneando. Aunque Erik va retomando poco a poco su agenda de trabajo, Fernanda ha decidido cuidarse al máximo y continuar disfrutando en casa de este especial momento en su vida.