Como nunca antes, Eugenio Derbez cuenta qué ocurrió el día en que tuvo que llamar al 911

La vida de Eugenio Derbez está colmada de anécdotas, entre ellas las de aquellas primeras experiencias de cuando decidió viajar a los Estados Unidos para probar suerte por aquel país, en el que actualmente radica junto a su familia desde hace ya varios años. Sin embargo, el intérprete recuerda que no fue nada sencillo establecerse y abrirse camino en esos nuevos entornos en donde prácticamente era un desconocido, por lo que además tuvo que trabajar de inicio sin cobrar un sueldo, mientras en México ya gozaba de ser una de las figuras del espectáculo con mayor reconocimiento. Con la sinceridad que lo caracteriza, el también productor de cine compartió detalles de una crisis que vivió durante una de sus primeras estancias en la ciudad de Los Ángeles, misma que incluso lo orilló a llamar de emergencia al 911 para solicitar ayuda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En una reciente entrevista con la periodista Luz María Soria, el actor contó que luego de tomar un curso de inglés intensivo en California, su deseo por triunfar en los Estados Unidos fue cada vez más grande, a tal grado que por tres años se dedicó a trabajar de lunes a jueves en México haciendo sus programas televisivos, mientras que los viernes al medio día tomaba un avión a Los Ángeles para dar un par de funciones en una pequeña compañía. Sin embargo, no olvida la anécdota de aquella función en la que debutó, y que vino acompañada de un suceso del que nunca antes había hablado. “Me acuerdo que salgo a dar mi primer show, no había comido porque venía yo de México de grabar, no había desayunado y no había comido, y por estar ensayando no me dio tiempo de comer. Salgo, doy mi primera función con un estrés que no te puedes imaginar…”, relató.

Eugenio recuerda que luego de esa presentación asistió con sus compañeros a cenar a un restaurante de sushi, aunque como todos los platillos eran crudos decidió no comer, por lo que sus horas de ayuno se prolongaron, aunado al estrés que ya había acumulado. “Al día siguiente me levanto en la mañana, y en cuanto me levanto de la cama, en un hotel que como aparte no me pagaban el hotel, le dije a mi asistente, ‘el que sea, el que esté más cerca del teatro’… era un hotel de paso. Me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar… entonces resulta que tenía yo una hemorragia interna de gastritis, no sé qué tanto me dio, y a la hora que siento que me voy a desmayar alcanzo a levantar el teléfono, hablo por el celular con alguien, le digo ‘oye, me estoy sintiendo muy mal, estoy en el hotel tal’ y por el otro lado hablo con la de la recepción y le digo ‘¿tienen un doctor?’…”.

VER GALERÍA

Su llamada al 911

Sin embargo, Derbez recuerda que la asistente en la recepción le comunicó que no había servicio médico, por lo que le sugirió llamar al 911. “Cuando sentí que ya me iba a desmayar dije ‘lo siento, 911’, cuelgo y me desmayo. Y entonces lo siguiente que recuerdo es que estaba yo tirado en la cama y alcanzo a ver cómo estaba la puerta de mi cuarto abierta, los paramédicos aquí encima de mí, el pasillo y la gente asomada en sus cuartos, me suben a la ambulancia y me llevan al hospital…”, narró el intérprete, recordando que al no reconocerlo, incluso pensaron que se trataba de una persona en situación de calle. “El caso es que creyeron que era homeless (vagabundo), nadie sabía quién era yo…”.

Los minutos posteriores, Eugenio confesó que volvió a desmayarse, por lo que todos creyeron que se trataba de un ataque cardiaco, así que fue ingresado a un área en la que le aplicarían un electroshock. En ese instante, el actor logró reaccionar e impidió que los médicos procedieran, aunque el final fue sin duda inesperado. “Tres horas después, ya estaba yo en la calle con una cuenta como de 20 mil dólares (más de 424 mil pesos mexicanos) y sin haberme hecho absolutamente nada…”, finalmente, ese día asegura que acudió a dar función, sin olvidar que debido a las circunstancias tuvo que pagar la alta suma de dinero que le cobraron, en lo que considera, de manera simpática, su debut en inglés en los Estados Unidos.

VER GALERÍA