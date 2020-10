¿Chantal Andere, eres tú? La actriz se muestra como nunca en ‘Tu cara me suena’ Para este show ha llevado su versatilidad al límite con sus imitaciones, como la que hizo de Jenni Rivera

Para nadie es un secreto el gran talento que posee Chantal Andere, sin embargo, durante su participación en el programa Tu cara me suena ha dejado con la boca abierta a los jueces y a los televidentes con sus dotes histriónicas. Como sabemos, el concepto de este show se trata de que los artistas participantes se transformen en otro famoso, una actividad que la actriz ha realizado con maestría, tal como lo vimos en el estreno de la emisión, hace quince días, cuando sorprendió con su personificación de Jenni Rivera. Después de pasar la cuarentena en la Ciudad de México al lado de su familia, la actriz retoma su agenda de trabajo. Antes de regresar, Chantal aprovechó el confinamiento para pasar tiempo de calidad con sus hijos y crear lindas memorias, como la íntima celebración de cumpleaños que le organizó a su hijo Sebastián por sus seis años o el reencuentro que protagonizó con su mamá, Jaqueline Andere, luego de la cuarentena.

Tras este tiempo en familia, Andere regresa con este original proyecto en el que está potencializando sus talentos, pues ha podido mostrar su faceta como cantante, una en la que también ha tenido mucho éxito. Durante estas dos semanas que lleva el programa al aire, hemos visto a la cantante caracterizada de Jenni Rivera y Gloria Trevi, de hecho, fue ella quien abrió esta competencia, ataviada en un vestido blanco muy parecido al que la Diva de la banda usó en Premio Lo Nuestro, en 2010, con el cantó el tema Ya lo sé. Si físicamente lució idéntica, a la hora de cantar, Chantal se llevó las palmas por su interpretación: “Estoy muy contenta, muy nerviosa, pero ¿sabes qué?, me siento muy fuerte también, ella fue una mujer muy fuerte y que puso a nuestro genero muy en alto, así que, ¡con todo!”, comentó antes de subir al escenario.

Estas dos primeras presentaciones se convierten sólo en una probadita de lo que vendrá pues, en una entrevista en el programa, reveló que le encantaría convertirse en Cher y que su cantante favorita es Celine Dion, por lo que no podemos esperar a verla transformada en una de estas dos leyendas de la música. En esta reveladora conversación, Chantal dio a conocer su arma secreta para ganar esta competencia y es, nada más y nada menos, que ella sí sabe cantar, por lo que en sus performances no sólo presta mucha atención en la caracterización, también lo hace en las notas musicales, situación con la que ha conseguido muy buenos comentarios de parte de los jueces: “Vocalizando para estar lista para el próximo Domingo. Cansada, pero, agradecida y tranquila de estar haciendo esto”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram.

Su reencuentro con su mamá

Chantal fue una de las actrices que paró por completo durante la contingencia sanitaria, además de vivir una separación de su mamá, la primera actriz Jacqueline Andere, con quien se reencontró en mayo pasado, un momento del que dio detalles en una entrevista con el programa Ventaneando: “Finalmente, después de 30 días, el día de ayer, pude ver a mi madre, me hizo muy feliz, por supuesto lo hicimos con muchas precauciones, con cubrebocas, con su sana distancia, debo confesarles que es un poco triste, no poder abrazarla, no poder estar cerca de ella, pero finalmente pudimos estar juntas un ratito, platicamos de lo que cada quien ha sentido con este tema del Covid-19 y de lo triste que era ver lo que estamos viviendo en el mundo, pero también agradeciendo poder estar juntas un ratito, estar sanas”.

Días después de su reencuentro, Jacqueline Andere regresó al trabajo en la telenovela La mexicana y el güero, proyecto con el que la actriz volvió a la pantalla chica, después de un tiempo alejada: “Mi mami empezó novela, porque esa novela se había pospuesto muchísimo por lo mismo. Les hacen pruebas de Covid a cada rato, lleva su careta, su cubrebocas, todo lo que ahora necesitamos para poder trabajar y hacer nuestra vida normal, entre comillas. Ella está contenta, tenía seis años que no hacía televisión, se dedicó al teatro y al cine y está bien, al principio un poco temerosa”, comentó hace un par de meses Chantal al programa De Primera Mano.