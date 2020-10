Las sentidas palabras de Alex Speitzer a Ester Expósito y sus compañeros de 'Alguien tiene que morir'

El reciente paso de Alejandro Speitzer y Ester Expósito por distintos festivales de cine ha venido a reafirmar que son la opareja del momento. Tras confirmar su relación haces unos meses, el galán mexicano y la actriz española na han dejado de demostrarse su amor por medio de las redes sociales, aunque hace unas semanas, la estrella de Élite dejó entrever que su romance es un tema del que no prefiere ahondar en las entrevistas. Mientras siguen disfrutando juntos, cerca o lejos de los reflectores, estos jóvenes Intérpretes están por estrenar la serie que fingió de Cupido para que sus caminos se cruzaran: Alguien tiene que morir. Por ello, el actor ha tomado sus redes sociales para dedicar un extenso y sentido mensaje a sus compañeros, en el que Ester ha tenido una mención muy especial.

A unos cuantos días de que se estrene la serie en Netflix, Alex quiso hacer una recapitulación sobre las gratas experiencias que tuvo en el set junto a sus compañeros, entre ellos Carmen Maura, Cecilia Suárez, Carlos Cuevas, Isaac Hernández y por supuesto, Ester. “Con nostalgia me remonté a mis inicios, a estos 20 años de esfuerzo, de sueños por cumplir, de dedicación, de días difíciles... Al final supe que todo ha valido la pena”, aseguró satisfecho. "Por un lado, me encontré con los 'veteranos' del elenco interesados en los jóvenes del equipo, en nuestras carreras, en hacernos sentir fuertes en el set y dispuestos a jugar el juego con nosotros, desprendidos de cualquier tipo de ego. Cómo olvidar el día que en maquillaje y poco antes de ir al set, Carmen Maura me hizo olvidarme del nerviosismo cuando me dijo: ‘Esto no es para tomárselo tan en serio’”, recordó.

Al hablar de los jóvenes talentos, como él, inició por la guapa actriz española, quien terminó por ganarse su corazón al cabo de un tiempo trabajando juntos. "Por un lado Ester, que con ese talento no hubo día que compartiera el set con ella en el que no me preguntara: 'Si ahora construye personajes con tal verdad, fuerza y profundidad, de qué será capaz en unos años...'", escribió Alex, dejando ver que además del amor que lo une a ella, existe una gran admiración y respeto profesional. También menciono a Carlos, famoso por su papel en Merlí, y junto a quien lo vimos hace unos meses en su visita a Roma con Ester. "Para mí es de esos actores 'completos', que no se queda en una zona de 'confort' por el gran talento que tiene, sino que se lo 'curra' como dirían en España, el tipo trabaja, estudia, propone", expuso, manifestando también su reconocimiento a su entrega profesional.

Finalmente mencionó al joven connacional con el que tuvo la oportunidad de trabajar en este proyecto, y que, a decir de sus redes sociales, se ha convertido en un gran amigo: Isaac Hernández. "Uno de los mejores bailarines de ballet del mundo, que, con una valentía y un arrojo absoluto, consiguió conectar con cada uno de nosotros aportándole a la historia esa frescura que redondea el resultado final", escribió sobre el tapatío, quién ha sido reconocido con el Benois de la Danse, el mayor galardón en el mundo de la danza. "Infinitas gracias a cada uno de ustedes por haberme hecho crecer, por compartirme que la grandeza no solo es el talento, sino el compañerismo, la humildad, la dedicación”, continúo Alex en su mensaje, antes de hablar de su propia experiencia en Alguien tiene que morir. "Desde mi trinchera, conté una historia necesaria, provocadora, y la conté con gente a la que puedo decir que quiero, y eso, tengo que decirlo, es un sueño hecho realidad", finalizó, detallando que el próximo 16 de octubre esta serie estará disponible en Netflix.

El inicio de todo

Creada por Manolo Caro, otro mexicano talentoso, Alguien tiene que morir se grabó en España, por lo que Alex tuvo que trasladarse a dicho país y vivir ahí por un tiempo. En octubre del año pasado, durante la presentación del proyecto, el actor se dejó ver por primera vez junto a sus compañeros, y poco después ya estaban rodando en Madrid y en Toledo. Las fotos entre Speitzer y Ester empezaron a ser cada vez más frecuentes y aunque en la mayoría de ellas estaban junto a sus colegas, algunos fans notaron cierta química entre los dos, lo cual empezó a levantar sospechas. Luego de un tiempo jugando al despiste, la joven pareja terminó por confirmar su romance, y desde entonces han sido inseparables. No sería para nada extraño que una de las razones, más allá de lo profesional, por las que Alex tiene tanto aprecio a esta serie sea el hecho de que entre el elenco haya encontrado a quien es hoy su guapa novia.

