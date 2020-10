Grettell Valdez le confiesa a sus fans qué pasa con su esposo

Después de que en julio pasado Leo Clerc, esposo de Grettell Valdez, diera a conocer a través de un comunicado que enfrentaba un proceso legal en Suiza de un caso que se sigue desde hace más de una década, la actriz fue cuestionada por sus fans, en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, sobre la situación de su esposo. Además de revelar dónde se encuentra Leo, la actriz habló de la reciente muerte de su padre, el actor Guillermo Smythe quien lamentablemente falleció el pasado 2 de octubre, luego de ser declarado con muerte cerebral. Aunque no ha pasado por días facíles, Grettell le reveló a sus fans que su apoyo ha sido escencial para atravesar este doloroso duelo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de Instagram Grettell invitó a sus seguidores a cuestionarla, fue entonces que una de sus seguidora le escribió: ¿Qué pasa con Leo?, a lo que respondió: “Nada, trabajando entre México y Suiza como siempre, va y viene”. La actriz también explicó por qué, si Leo ya está en México, no ha compartido fotos o videos con él: “No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto”. Por último, la actriz dio a conocer que la mamá de su esposo continúa delicada de salud, de hecho, esta es la principal razón por la que ha estado viajando a Suiza: “Su mamá, muy grave y eso lo tiene muy triste”, dijo. Hace un par de meses, Grettell dio a conocer que su suegra atravesaba por un problema de salud serio: “Su madre ha tenido muchos problemas de salud, le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna, ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana, se rompió la cadera y por último le dio coronavirus”, explicó la actriz a finales de julio.

VER GALERÍA

Luego de que se diera a conocer que Leo Clerc, esposo de la actriz, estaba involucrado en una investigación judicial en su país natal, fue el financiero quien explicó su situación y desmintió estar privado de su libertad: “Hace casi 10 años, a mis 29 años cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción publica, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento”, explicó en aquel momento.

Grettell y la triste despedida a su papá

Durante la reciente charla que Grettell sostuvo con sus fans, también respondió a una pregunta referente a su estado de ánimo, luego del sensible fallecimiento de su papá, el pasado fin de semana: “Te noto triste, ¿estás bien?”, le escribió un usuario, a lo que ella respondió con un: “Muy, pero gracias al trabajo, mi familia, amigos y ustedes todo es mejor. Los amo”. Fue el pasado 2 de octubre que la actriz dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, la noticia de la muerte del actor, Guillermo Smythe quien, aunque era su tío, fungió como su figura paterna: “Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme (…) Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo. Te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver”, escribió la actriz.

VER GALERÍA

Antes de la muerte de su papá, la actriz ya había solicitado oración a sus seguidores a quienes les informó que el actor atravesaba por una delicada situación, a pesar de los esfuerzos, su papá no pudo salvarse: “Ayer mientras estaba en mi llamado, grabando una serie que estoy haciendo en este momento, recibí una llamada en donde mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos, a kilómetros, porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo… me esperaron para que yo llegara a despedirme de él”, comentó la actriz en entrevista para Venga la Alegría, luego del fallecimiento de su papá.