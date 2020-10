Con entrañables fotos, Regina Blandón se despide de su abuelo: ‘Te quiero con el alma entera'

Pocas veces Regina Blandón utiliza sus redes sociales para compartir imágenes de su familia; sin embargo, la actriz encontró en Instagram -donde cuenta con más de dos millones de seguidores- el espacio indicado para rendirle un sentido homenaje a la memoria de su abuelo quien, lamentablemente, falleció. Con un álbum en el que hizo un recorrido de su vida junto a él, la actriz mostró un poco de la relación que tenían; aunque todas las instantáneas resultan entrañables, hay una en especial que tocó el corazón de sus seguidores, se trata de una en la que aparece Regina bailando con su abuelo, una imagen captada durante su boda con Roberto Flores, con quien se casó en septiembre de 2017 y de quien se divorció un año más tarde. Regina acompañó estas instantáneas de un sentido mensaje en el que expresó lo mucho que echará de menos a su Belo, como le decía de cariño.

En medio del triste duelo, la actriz reconoció que su abuelo tuvo una vida plena al lado de su familia: “A pocos días de cumplir 94 años (y 66 años de matrimonio con una mujer maravillosa que hay en el mundo), nos despedimos de ti con el corazón, sí acongojado, pero tan lleno de amor, de gozo, de agradecimiento, de honor y de celebración porque, Belo, qué ejemplo más extraordinario de vida. Qué ganas de llegar, así como tú: pleno, en paz, tranquilo y agradecido. Qué admiración por tu garra, por tu convicción, por tu fe, por tu rectitud, por tu generosidad, por tu decisión, por tu inteligencia, por tu sabiduría, por tu fuerza incansable, por tu ser amoroso, por ser ejemplo, pilar y estandarte para los que tenemos la enorme suerte de formar parte de esta familia”, escribió en la primera parte de su mensaje.

Aunque reconoció que podría seguir enlistado las cualidades de su abuelo, aseguró que este texto tenía un fin y era honrar su memoria, recordando la forma en la que había caminado por este mundo, se dijo orgullosa de formar parte de su historia y cerró revelando lo mucho que lo va a extrañar aunque confió en que él seguirá pendiente de toda su familia: “Me puedo seguir horas y horas. Realmente, lo que quiero decir es que siempre estaré agradecida, honrada y orgullosa de poder llamarme tu nieta. Buen camino, Belo. Te quiero con el alma entera. Échanos un ojo de vez en cuando porque nos vas a hacer mucha falta”.

Regina también compartió un fragmento de El Quijote de la mancha, uno de los textos preferidos de su abuelo. Como acotación, la actriz reveló por qué decidió compartir esta despedida con sus seguidores: “Esto lo escribo, no porque donde estés Belo haya redes sociales, sino como una manera, con las herramientas que tengo a la mano, para tratar de dar gracias y de honrarlo (y es que no hay palabras ni videos, ni fotos, que alcancen para hacerlo bien). Y también para agradecer todas las muestras de amor, atención y cariño que recibió y hemos recibido, porque lo más lindo del mundo es ver el amor que lo rodeaba, que aún lo rodea y que, por ende, nos rodea a nosotros, su familia y eso nos hace muy afortunados”, finalizó.

Regina Blandón durante el confinamiento

Hace un par de meses, en medio de la contingencia sanitaria, Regina realizó una videollamada con una persona que ha sido crucial en su carrera: Eugenio Derbez. La actriz y el cineasta compartieron una charla con sus fans en la que reveló cómo estaba pasando el confinamiento: “Uno se vuelve loco, hubo un día que me dormí así llorando, me dicen, ‘¿pero por qué lloras?’, no sé es un sentimiento de vacío. Luego me despierto y me pongo a cantar, bailar, lo que sea”. También reconoció que su personaje de La Familia P. Luche marcó su trayectoria pues, las nuevas generaciones, la siguen relacionando con este proyecto: “Hay niños que llegan de, cinco a seis años, que me dicen: ¡Biby! A los niños como que les llama mucho la atención y es bien padre”, reconoció en esta entrevista.