Andrea Legarreta: 'Ahorita no están al cien mis pulmones'

La felicidad es inmensa en el corazón de Andrea Legarreta, quien hoy se siente enteramente agradecida, luego de haber librado la batalla contra el coronavirus, enfermedad que afectó también a su esposo, Erik Rubín, así como a sus hijas, Nina y Mía. De regreso a los foros de televisión, la conductora también se ha tomado el tiempo para platicar con la prensa de cómo enfrentó esta situación, la cual asegura dejó algunas secuelas físicas, como el hecho de que sus pulmones todavía se encuentren un poco resentidos. Afortunadamente, con el paso de los días la situación va mejorando, pues más allá de cualquier circunstancia continúa cuidándose y manteniendo una actitud totalmente positiva.

De lo más sincera, Andrea reveló un poco de cómo vivió los primeros instantes cuando le fue diagnosticada la enfermedad, y la importancia de actuar con inmediatez para evitar complicaciones mayores. “Lo principal es el susto, al inicio, porque no sabes, es como un volado… es como el volado de ver qué va a pasar contigo, qué va a pasar con tu gente. Fue un susto importante, lloré de inicio, pero la verdad es que benditos se Dios estamos muy agradecidos, porque a mí que fue a la que peor le fue, pues nos dimos cuenta en buen momento de la neumonía que estaba iniciando…”, dijo entrevista con varios medios de comunicación, declaraciones retomadas por Ventaneando.

Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra en este momento, Legarreta se expresó con toda franqueza, dando detalles puntuales de su evolución y de las leves secuelas que poco a poco irán desapareciendo. “Ahorita no están al cien mis pulmones porque toma un poquito de tiempo, sin embargo, te puedo decir que estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado al cien por ejemplo olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión…”, explicó la presentadora del programa televisivo Hoy, que recordó parte de los episodios más difíciles durante el periodo en el que ella y su familia estuvieron enfermos. “Las noches son muy difíciles, tienes muchas pesadillas, nos pasó a Erik, a Mía y a mí y era constante, una angustia, un rollo muy fuerte…”

Una importante aclaración

En días pasados, y poco después de recuperarse, Andrea asistió con un especialista, quien le realizó un procedimiento para hidratar la piel, imágenes que ella misma compartió en sus redes sociales. Sin embargo, no faltó que surgieran algunos rumores, como aquellos que indicaban que se había sometido a una cirugía estética. “Una ridiculez…”, dijo la también actriz de lo más simpática, para desmentir así estas versiones. “¿Saben qué me pasó? Aparte de que bajé de peso y de tono muscular, la deshidratación es evidente, la piel hasta se llega a descamar y la verdad es que fui con el doctor a que me hiciera un tratamiento para hidratarme… estoy muy agradecida…”, agregó en un punto de la charla para poner fin de una vez por todas a los comentarios imprecisos.

Finalmente, Legarreta confesó cuál ha sido su principal estrategia para salir adelante, pues a pesar de vivir esta experiencia, sus ánimos nunca decayeron, algo que sus fans pudieron presenciar gracias a las publicaciones que hizo en redes sociales a lo largo de todos esos días. “Un consejo que me dieron y que yo después le di a varios amigos, que me dijeron que estaban contagiados… lo mejor que a mi me han recomendado, conectar con lo positivo. Conectar con videos que te gusten, hablarle a la gente que amas, oír música que te pone bien o que te trae recuerdos felices, ver fotografías de cosas lindas. Porque sí hay mucha angustia y la verdad no se la deseo a nadie…”.

