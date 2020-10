'No sabes ni qué decir', Eugenio Derbez comparte los detalles de su último encuentro con Victoria Ruffo El actor habló de la particular reacción que tuvo la actriz de telenovelas en el momento

La vida sentimental de Eugenio Derbez ha despertado mucho interés entre sus fanáticos, quienes gracias a sus declaraciones han podido conocer más detalles de aquellos años en los que mantuvo un romance con Victoria Ruffo. De hecho, en una reciente entrevista, el intérprete se refirió nuevamente a la actriz, esto al ser cuestionado sobre la última vez en que se reencontró con la estrella de las telenovelas, un episodio que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, y en el que además estuvo presente su hijo, José Eduardo, quien siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones que han tomado sus padres, modelos en los cuales se ha inspirado, incluso para forjar una carrera sobre los escenarios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Eugenio recordó cómo se dio ese reencuentro, cuando de manera casual su hijo le comunicó que su madre pasaría a recogerlo al lugar en el que se encontraban. “Me la encontré un día que José Eduardo vino a Los Ángeles que me dijo: ‘mi mamá también anda por aquí’, o quizá vino con ella, ya ni me acuerdo. Pero me dijo: ‘va a venir a recogerme al mall, entonces va a venir, ¿no importa si se encuentran?’. Le dije: ‘no, yo no tengo ningún problema, si quieres que venga y nos alcance’…”, comentó durante una entrevista en redes sociales concedida a la periodista Luz María Soria. “Esa fue la última vez que la vi, estábamos en un mall y yo le estaba comprando ropa a José Eduardo…”, agregó.

VER GALERÍA

El actor, que ahora radica en Los Ángeles con su esposa Alessandra Rosaldo, dio todos los pormenores de lo que pasó por su cabeza en ese instante en el que no supo cómo actuar de principio. “Estábamos comprando la ropa cuando llegó la mamá. Fue muy difícil (el encuentro), porque aparte de que fue así súper tenso y así de ‘hola’, y no sabes ni qué decir… Llegó en el momento en el que José Eduardo estaba comprándose un abrigo que yo le regalé… entonces me acuerdo que salimos del vestidor y yo así de ‘hola’, eso que no sabes si estirar la mano, saludar de lejitos, como a tientas...”, reveló con un tono simpático.

VER GALERÍA

La inesperada reacción de Victoria

Aunque Eugenio no recuerda hace cuánto tiempo se dio esa casual reunión, sí tiene muy presente cuál fue la reacción de su ex, quien al percatarse del regalo que Eugenio le hizo a su hijo, tampoco quiso quedarse atrás, según contó el también productor de cine. “A los tres minutos, ¿me creerás que fue a buscarle otro abrigo y le regaló otro abrigo para que entonces ella también le hubiera regalado un abrigo? De repente vi que se estaba probando otro y dice: ‘mi mamá quiere que me pruebe este porque me lo quiere regalar’. Le digo ‘¡no puede ser! ¿Nada más porque te voy a regalar un abrigo ella también te quiere regalar uno?’, ¿hasta en eso? Esa fue la última vez que la vi…”, explicó Eugenio, siempre transparente al hablar del tema.

Si bien Eugenio y Victoria no mantienen ningún contacto, el actor ha expresado total respeto por la madre de su hijo, quien de la misma manera ha hecho algunos comentarios sobre el intérprete, siempre reservada y manteniéndose al margen, como cuando José Eduardo la invitó a platicar para su canal de YouTube. Lo cierto es que hoy Eugenio se siente muy orgulloso de la linda relación que ha logrado construir junto a su hijo, con quien guarda un total apego que se ha fortalecido con el paso de los años, situación que lo llena de calma y de felicidad.

VER GALERÍA