La familia de Eiza González se viste de luto por el sensible fallecimiento de su tío

Con profunda tristeza, Glenda Reyna, mamá de Eiza González, compartió con sus seguidores la lamentable noticia de la muerte de su hermano, Javier, quien perdió la batalla contra el Covid-19. La exmodelo publicó una foto y un sentido mensaje con el que se despidió de su cómplice de vida. En esta publicación, reconoció que se encuentra lidiando con un doloroso duelo debido a la inesperada forma de su fallecimiento: “Tu partida no debió de existir, simplemente vino esa mier&#.. y se metió en ti y hoy nos priva de ti, así como si nada”, escribió. Hace apenas un par de semanas, la empresaria le había dedicado un post a su hermano donde reveló la frase que él le enseñó y que siempre la ayuda a mantenerse equilibrada ante las adversidades, un lema que, reconoció, esta vez no ha podido aplicar: “El que domina la mente lo domina todo, pues ¿qué crees?, hoy si no puedo”, se lee en su feed. Por su parte, la actriz, quien recientemente regresó a las redes sociales, no se ha pronunciado al respecto y su cuenta de Instagram no ha reportado actividad desde el pasado 6 de octubre que compartió una imagen luciendo estiloso outfit de Louis Vuitton.

Muy conmovida por el difícil momento familiar por el que atraviesa, Glenda escribió: “Hace días ponía esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma, pero con diferente versión. No puedo hablar, no puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió existir (…) Eras un ser alegre, bueno, sano, honorable, me duele por tu esposa, me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana, creo que nos será muy difícil entender esta gran tragedia que nunca debió existir, no lo creo y no lo puedo ni aceptar”, escribió en la primera parte de este mensaje de despedida.

Glenda continuó recordando un poco de la vida que compartió con él: “Hoy tu pequeña hermana, aquella que te quitó tu lugar y que la cuidabas, le enseñabas, tiene el corazón roto hermano, no quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño, simplemente tú no te podías ir, porque no era tu tiempo y hoy sí me rajo con tu frase favorita (…) ve con Dios hermano querido, tengo tu voz Javier, aquí, en mi cabeza”, finalizó. Entre las condolencias que recibió figuran la de Angelique Boyer quien le escribió: “Lamento mucho tu pérdida Glenda. Abrazo fuerte a tu corazón. Mucha paz en tus recuerdos, que ayuden a sanar a herida” y la de Ana de la Reguera quien comentó: “Lo siento muchísimo. Un abrazo fuerte Glenda”.

La gran enseñanza de su hermano

A finales de septiembre, Glenda compartió un mensaje dedicado a su hermano Javier, en que le recordó que se mantuviera fuerte. Aunque en aquel momento no dio más detalles de por qué le escribía, posiblemente, tenía que ver con la lucha que estaba enfrentando: “Recuerdo que éramos unos morritos, (obvio tú mayor que yo, un buen). Este que ven aquí es mi bro Javier y él me enseñó una frase que siempre que estoy en broncas la recuerdo y me pongo en acción (…) me decías: ‘Ni te asustes güera o flaca -según su humor me mencionaba de una u otra forma- mejor aplícate como Kaliman (su héroe favorito en aquellos tiempos). El que domina la mente, lo domina todo’. Sigue siendo bajo, tu enseñanza de carnal, la que me ha dejado huella y me ha funcionado siempre. Hoy te recuerdo que la apliques una vez más en tu vida”, escribió Glenda.

En aquel mensaje, Reyna también expresó lo agradecida que se sentía de tenerlo como apoyo: “Habemos muchos que te necesitamos con toda tu humanidad, enorme, divertido y amoroso aún hay un largo camino, ahí te encargo que no se te olviden tus propias enseñanzas bro. Soy tan afortunada de tener esta hermosa familia, te quiero bro y que tu mente haga lo suyo como siempre ha sido. Te amo con todo mi ser”, escribió Glenda Reyna sin imaginar que este mensaje tomaría un significado muy especial ahora que, lamentablemente, su hermano falleció.