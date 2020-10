Entre lágrimas, Lili Estefan habla por primera vez de los detalles de su divorcio

Han pasado tres años desde que Lili Estefan enfrentó su separación de Lorenzo Luaces, luego de 28 años de matrimonio. Aunque en aquel momento la conductora El Gordo y la Flaca prefirió no revelar los detalles de la ruptura, el estreno de Red Table Talk: The Estefans, la inspiró para hablar de ello en el capítulo titulado ‘Sobreviviendo a un divorcio’. Más sincera que nunca, la presentadora reveló cómo fue que se enteró que el padre de sus hijos estaba siendo extorsionado por un fotógrafo: “Mi esposo me dice, tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo y yo le digo, ‘¿qué?, date prisa porque tengo un show a las 4’. Un paparazzi me ha tomado fotos con otra mujer y me están pidiendo 200 mil dólares por las fotos”, recordó Lili.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siguiendo al pie de la letra la naturalidad con la que se habla en este programa, original de Jada Pinkett, Estefan continuó reconociendo que su divorcio fue especialmente difícil por toda la atención mediática que tuvo: “Creo que lo único que le pasó a su padre es que está casado con una figura pública. Por eso los paparazzis le han hecho esto, nos han hecho esto. Hay muchos hombres que, ustedes conocen, que han sido infieles y se arrepienten, hacen terapia, lo que sea, y siguen adelante”. La conductora reconoció que fue esto lo que hizo salir en defensa de su familia: “De inmediato trato de disculparlo, correcto, delante de los niños y, en algún momento, termino la conversación, lo miro y le digo: ‘¡Me rompiste el corazón!’ y salgo de la habitación”, recordó con voz entrecortada.

VER GALERÍA

Con la emoción a flor de piel, Lili tomó aire para continuar mientras Gloria Estefan le preguntó: “Y, ¿qué hizo?”, “se fue”, contestó; en ese momento, Emily Estefan entró en la conversación y le preguntó: “¿Nunca volvió después de eso”, “no”, respondió tajante; sin poder creer lo que estaba escuchando, la joven Estefan preguntó de nuevo: “¿Esa fue la última vez que estuvo en la casa?”, “sí”, dijo Lili quien admitió que eso fue lo más doloroso de su separación: “Después de que lo defendí durante horas frente a mi jefe y los abogados. Me divorcié y nunca jamás tuve una conversación con él, lo cual creo que es lo más difícil porque”, “No tuviste cierre”, dijo Gloria, “sí y solo decía, Dios ayúdame”, añadió la conductora.

Tras meses difíciles, de no saber qué rumbo tomaría su futuro, Estefan decidió que era momento de continuar: “Un día me desperté y dije: ‘Esta bien Lili, es hora de dejar ir. Respira, inspira, vive y deja vivir'”, dijo en español. Ahora, la presentadora solo le pide a la vida que su exesposo sea un buen padre para sus dos hijos: “Hay una cosa que hago todas las noches antes de ir a dormir. Rezo para que mis hijos conozcan al chico con el que me casé, porque con el chico que me casé, no es el chico del que me divorcié y, no para mí, pero ellos se merecen conocer a ese chico increíble con el que me casé y no puedo decir más de eso”, comentó entre lágrimas.

VER GALERÍA

La primera conversación de Lili con su familia

Lili Estefan reveló que este programa muestra fielmente sus sentimientos respecto a su divorcio y que, antes de esta emisión, no había hablado con su familia de este tema, en especial con su hija Lina, quien estaba presente en la mesa: “Yo creo que era algo que le debía a los fans. Para mí fue increíble poder sentarme con la familia a hablar por primera vez. Lo que vieron es tan real, captado en cámara, la primera vez que lo hablé con mi tía Gloria, con Emily, con mi hija que tuvo que escuchar y decir cosas muy fuertes”, comentó durante el programa El Gordo y la Flaca donde invitó a sus televidentes a ver esta que, sin duda, es su conversación más sincera y personal.